Østlandet kan få sjokknedbør

Et kraftig og svært vått sommer-lavtrykk er på vei mot Sør-Norge og kan gi et onsdagsdøgn med voldsom nedbør.

– Dette har ligget i de to siste prognosene. Det er fortsatt noen dager fram, men dette

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

vil garantert skape problemer hvis lavtrykket treffer slik det nå ser ut, sier meteorolog Roar Teigen i StormGeo til VG.

Sett denne? Slik blir pinseværet

Sjelden om sommeren

Lavtrykket kommer i en nokså sørlig bane, det vil si det passerer over sørlige England, Nordsjøen og kommer inn og gir sørlig og sørøstlig vindretning inn mot Sør- og særlig Østlandet.

Du tror på sommeren? Sjekk sesongvarselene!

– Dette er mer en type lavtrykk vi ser om høsten og vinteren, og i og med at temperaturen nå er betydelig høyere, kan uværet bære med seg mye mer nedbør enn hva et vinterlavtrykk kan. Det skyldes at varm luft har større evne til å ta opp fuktighet.

Månedsnedbør på en dag

Regnværet seg ut til å komme inn natt til onsdag, og det vil regne mesteparten av det døgnet.

– De områdene som ligger an til å få med regn, er de vestligste delene av Østlandet, det vil si områdene Hallingdal–Numedal. Her kan det komme så mye som 60 millimeter nedbør lokalt på ett døgn, som er svært mye til å være juni.

Han mener at dette er nok til å kunne skape flomsituasjoner i flere vassdrag.

– Husk at månedsnormalen for nedbør i dette området er på 50–80 mm. Det vil være sårbart for å få tilsvarende på ett døgn, påpeker Teigen.

Analysene viser at nedbøren vil komme som regn høyt til fjells–det vil si opp til over 1600 meter. Det betyr at vi vil få smelting av den snøen som ligger igjen så høyt oppe, sier han.

Samtidig som dette skjer, ser det ut til at Nord-Norge omsider får en etterlengtet slutt på en lang og tøff vinter: Da kommer varmere luft inn fra øst.

Her er statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt:

– Vi får helt sikkert stigende temperatur i nord i neste uke, men det er usikkert hvor varmt det blir. Noen prognoser viser nokså høye temperaturer, men usikkerheten knytter seg nok til hvor varmt det blir, og hvor lenge varmen vil vare. Her har prognosene spriket noe, og allerede fredagen øker usikkerheten nokså mye foreløpig, sier hun.