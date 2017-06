Østlandet kan få drømmehelg - Oslo kan få 24 grader lørdag og søndag

Lengter du etter sol og varme? I helgen kan Østlandet få drømmehelg med opp mot 25 varmegrader lokalt.

- Ja, nå ser prognosene lyse ut for helgen på Østlandet. Fredag er det ventet en del regn, faktisk kan det komme lokalt kraftige tordenbyger. Men slik det ser ut nå, ligger det an til at hele Østlandet får to flotte dager lørdag og søndag, sier meteorolog Cecilie Villanger i StormGeo.

Ja, faktisk ligger det an til at Østlandet får en hel uke med nokså sommerlige temperaturer - rundt 20-tallet. Riktignok med skyer som passerer, og en fredag med torden og regn, men altså en nokså sommerlig uke.

Villanger presiserer at prognosene har en usikkerhet:

- Dette er svake og litt uberegnelige sommerlavtrykk. Mandag viser begge prognose-kjøringene at lavtrykkene ville gå i en litt sørligere bane, noe som ga en søkkvåt helg særlig på Sørlandet. Men idag viser prognosene at de går litt mer nordlig, og da slipper Østlandet og Sørlandet unna. Og dette kan fortsatt endre seg.

Mer høytrykk i nord

Før helgen førte et høytrykk over Barentshavet til knallfint vær i Nord-Norge.

De siste dagene er det denne landsdelen som har hatt rett til å skryte av sommerværet, imens flere andre steder i landet har blitt rammet av sjokknedbør.

Men nå går det mot slutten på den fine og varme perioden for nordlendingene. For dem blir trolig tirsdag den siste dagen med sol og høye temperaturer i denne omgang. Utover uken synker temperaturene,og det blir perioder med nedbør.

– Fredag er det mulighet for et nytt høytrykk i nord, men det ligger fremdeles et lavtrykk ved Island som kan gi skyer og perioder med regn, forteller Cecilie Villanger, vakthavende meteorolog i StormGeo.

Det ser ikke stort bedre ut for resten av landet heller.

– En høytrykksrygg passerer over Skandinavia, men på grunn av lavtrykk i vest blir det ingen strålende sol, forklarer hun.

Våtest på Vestlandet

Hovedtyngden av nedbør kommer på Vestlandet. De neste dagene er det ikke snakk om store mengder, men til helgen blir det trolig vått.

– De første dagene blir det stort sett ganske lokale byger, men utover uken og mot helgen vil lavtrykksfronter sørge for at vestlendingene blir våte, sier statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt.

På Vestlandet vil temperaturene ligge på 18 grader på det høyeste.

Trøndelag, som har opplevd lokalt store nedbørsmengder de siste dagene, kommer litt bedre ut av det de første dagene. De blir liggende litt midtimellom på værfronten, men også her blir det periodevis overskyet og bygevær.

Søndag er det her det blir våtest, ifølge Skålevik Valved.

Kan bli en fin helg i sør

På Østlandet fortsetter det skiftende været frem mot helgen. De neste dagene blir det av og på med sol og nedbør, og typisk bygevær, ifølge meteorologene.

– Fredag blir den dårligste dagen med tanke på nedbør, sier Skålevik Valved, og legger til at det i løpet av uken vil bli lange perioder med sol til tross for varierende vær.

Resten av helgen kan Sør-Norge derimot endelig få et glimt av ordentlig sommer. Frem mot helgen er temperaturene gode, og vil holde seg på rundt 20 grader. Til helgen kan værgudene slå til med temperaturer opp mot 25 grader i Sør-Norge - om prognosene holder.

Meteorologene understreker at dette er en stund frem i tid, og de tør dermed ikke love noe.

Ingen av dem ser høytrykk i umiddelbar nærhet, og foreløpig er det flere mindre lavtrykk i sikte. Samtidig vil små passerende høytrykksrygger kunne gi en til to dager med bra vær innimellom, men frem til ut i neste uke må hele landet regne med både skyer og nedbør.

– Kanskje nå er et godt tidspunkt for å ta seg en sydentur, avslutter meteorolog Villanger.

