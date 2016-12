Østlandet får det fineste nyttårsværet

Med temperaturer som en vårdag og ingen skyer blir det beste nyttårsværet Østafjells.

Gradene når ikke opp til hele 18,1 varmegrader som ble mål i Sunndal fredag, men på hele Østlandet er det mildt.

– Blir litt som en vårdag eller en tidlig høstdag, sier statsmeteorlog Jon Smiths.

Både i Numedal, Sigdal og Notodden ble det målt over 13 varmegrader på nyttårsaftendagen. I Oslo og Blindern var det åtte røde på stokken da VG snakket med meteorologen.

– Det er mild atmosfære og fønvind som gjør dette, men det blir kaldere på kvelden altså. Kanskje tre, fire varmegrader.

Storm i kastene



Sikten for fyrverkeri blir også god Østafjells med lite skyer og ingen tåke, melder Meteorologisk institutt.

Både i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene kan derimot det være vanskelig å få klart rakettvær. Hele lørdagen ser det ut til å bli nedbør og opp til storm i vindkastene for trønderne.

– Vi håper å kunne avslutte året litt bedre, men det ser ut som om det blir bygevær, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til VG.

– Det blir sludd. Nedbøren som kom som regn i går kommer som snø i kveld og i morgen, sier meteorlogen.

Fredag ble det målt over 18 varmegrader på Nordmøre, men det går ikke mot ekte sommer riktig ennå.

– Temperaturene er på vei ned, så i løpet av natten går det ned mot null og vi får litt mer vanlige vintertemperaturer på nordvestlandet, sier Fagerlid.

Regnet har høljet ned i Hordaland siste døgn, men det kan være håp om opphold nyttårsaften enkelte steder. Et obs-varsel om regn og vind på Vestlandet gjelder lørdag formiddag.

– Nedbøren avtar noe på Vestlandet i dag, og det blir opphold enkelte steder ved midnatt, melder Yr.

Litt kaldere i nord

Tromsø kan derimot by på et snev av vintervær, der blir det et par minusgrader og litt snø eller sludd. Skal du ut i naturen, så pass på, for det er betydelig snøskredfare i området, ifølge Yr.

Finnmark kan vente seg kuling og snøbyger langs kysten, men oppholdsvær på vidda. Heller ikke der er det særlig kaldt, bare et par minusgrader.

Longyearbyen har måttet venne seg til svært varierende temperaturer og værforhold. Nyttårsaften er snøskredfaren også der fortsatt betydelig, men temperaturen er i alle fall litt vinterlig, der den nærmer seg minus 10. Fram mot midnatt er det meldt om overskyet oppholdsvær – altså ikke helt ueffent for rakettoppskyting.