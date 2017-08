OBS-varsel: Østlandet kan få 70 mm regn lokalt, frykter flom og skred

Nedbøren som kommer inn over Østlandet tirsdag og onsdag kan medføre lokale oversvømmelser og jordskred.

– Vi venter en front som vil gi regn og regnbyger fra natt til onsdag, det kan komme

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

50–70 mm i løpet av 12 timer, heter det i OBS-varselet fra Meteorologisk institutt.

Det er meldt om intenst regn, enkelte steder kan det komme 20 mm på bare tre timer.

Leste du: Ny omgang med tungt regn

Beredskap

Nedbørsmengdene som ventes, gir fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elver kan ta nye løp, og det kan bli utløst jord- og flomskred der de kraftigste regnbygene treffer.

Klima: Tusener vil dø av ekstremvær

I varselet anmodes også lokale myndigheter om å vurdere forebyggende tiltak. Etater som har beredskap i forbindelse med ekstremvær, blir også bedt om å vurdere behovet for beredskap fortløpende.

Leste du: Hetebølge i Europa gir mye regn i Norge

Tåler mindre enn Vestlandet

REGNPROGNOSE: Det blir mye regn, men prognosene sier ikke hvor de kraftigste bygene kommer. Her en av flere regnprognoser fra Meteorologisk institutt. Kart: @meteorologene

Regnværet følger en lavtrykksfront som tirsdag formiddag ligger over Den engelske kanal, men som er på vei mot Sør-Norge. Her vil den møte norsk terreng, og samtidig nokså varme luftmasser over Østlandet. Det er oppskrift på intenst regn.

– Nå vet vi jo ikke ennå hvor det de kraftigste regnbygene vil komme. Mange steder vil det være jevnt kraftig regn, men så vil det komme sterkere byger enkelte steder, forklarer statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt.

– Det vil begynne å regne tirsdag kveld fra Aust-Agder og Telemark og bre seg østover. Det aller meste vil være over i løpet av natten. Men folk kan gjerne være obs på avløpene sine, at vannet renner greit, så de ikke våkner med kjellerne fulle av vann, sier hun.

Tåler mindre i øst

– Vestlendingene himler med øynene over at litt regnvær lager sånn oppstuss østpå?

– Ja, det jo slik at vi tåler mindre regn på Østlandet, det er jo det. Men vi forholder oss til de kriteriene vi har for OBS-varsling i hver landsdel, og 70 mm på 12 timer tilsier et OBS-varsel, sier hun.