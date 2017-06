Nyt de første sommerferiedagene, til helga kommer regnbygene

Godvær på Sør-, og Østlandet og regn i Nord-Norge innvier den første uka av sommerferien.

Denne uka går tusenvis av nordmenn landet over ut i ferie, og for dem som belager seg på å nyte været hjemme er det best å holde seg i sør, i hvert fall i startgropa av sommerferieuka.

– De første dagene er det nordvestlig vind, og Sør-Norge ligger i le bak fjellene og får dermed fint vær. Fra Lindesnes og oppover langs kysten blir det mer Nordøstlig vind, og dermed kan Nord-Norge vente seg litt dårligere vær de første dagene av uka, forteller meteorolog Ine-Therese Pedersen ved Metrologisk institutt til VG.

Mandag var det rundt 20 varmegrader i hovedstaden selv om sola ikke dukket så mye frem fra skylaget, mens Kristiansand fulgte hakk i hæl med nærmere 18 varmegrader.

Endelig sol i Bergen



Etter 26 strake døgn med innslag av regn for vestlandsbyen kan bergensere endelig slå sammen paraplyene og ta frem solbrillene - for et par dager.

– Det har endelig sluttet å regne i Bergen, opplyser meteorolog Pedersen.

Tirsdag og onsdag får Bergen solskinn og opp mot 17 varmegrader på det varmeste, etter en rekordlang rengtid. Den forrige regntunge rekorden ble satt for 65 år siden i 1952, da det regnet fra 1-24. juli, opplyser Meteorologisk institutt.

– Det var litt spredte byger i Hordaland mandag, men utover dagen skal det bli bedre og bedre, sier Pedersen.

De grå skyene som har preget himmelen i store deler av juni kan dermed skli unna byen mellom de sju fjell for første gang på lenge onsdag og torsdag.

Ukas beste dag blir onsdag

Lillelørdag får ukas beste vær i hele landet, og blir også vendepunktet for finværet i Nord- og Sør-Norge.

Sør-, og Østlandet får sol og litt skyede forhold, mens regnbygene gir slipp lenger nord, og åpner for godvær også for dem som bor nord for Stadt.

Nordlendingene kan fortsatt oppleve spredte byger, men det vil stort sett bli opphold etter torsdagen. Da vil et nytt lavtrekk sette inn fra sør, og godværet vil trekke nordover.

– Akkurat hvor langt nord nedbøren sprer seg er usikkert, men når lavtrykket kommer inn i Sør-Norge blir været bedre i Nord-Norge, opplyser Pedersen.

Helga vil by på byger på Vestlandet, og fra Stadt og sørover er det fare for byger gjennom hele helga.

– På torsdagen kan folk som bor i Nord-Norge kanskje lukte på hele 20 varmegrader i Nordland, utdyper Pedersen.

Trondheim vil også få et glimt av sol og opp mot 16 varmegrader på onsdagen, til tross for en ellers overskyet uke.

