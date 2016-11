Nye evakueringer på Svalbard

Tolv leiligheter i Gruvedalen i Longyearbyen blir evakuert fordi det er oppdaget sprekkdannelser i skråningen ovenfor.

– På bakgrunn av faglige råd fra skredekspertise har vi derfor besluttet å evakuere beboerne i disse leilighetene fram til grunnen har stabilisert seg, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Kommunikasjonsrågiver hos sysselmannen, Terje Carlsen, opplyser til VG om at evakueringene skal være gjennomført innen klokken 18.

– Det er ingen umiddelbar fare for at noe skulle skli ut, men det var for sikkerhets skyld. Det skal undersøkes nærmere i morgen, sier Carlsen.

Så lenge evakueringen varer vil være oppholds- og ferdselsforbud i området.

– De som trenger å skaffe boliger får hjelp med det. Mange ordner det selv, og bare et mindretall trengte hjelp, sier han.

Svalbard i fjor: Ti hus tatt av snøskred - to omkom

Må møte for registrering

De som blir evakuert, må møte på evakuering- og pårørendesenteret på Rabalder i Longyearbyen kulturhus for registrering.

Leilighetene som blir evakuert, ligger i vei 232.

Fra før er 140 personer, deriblant 86 studenter, evakuert i Longyearbyen. Evakueringen kom som følge av store mengder regn og sterk vind. Uværet har utløst flere mindre skred på vestsiden av Spitsbergen.

Ras tok hundegård

Deler av byhundegården er ødelagt, men ingen hunder kom til skade, ifølge Sysselmannen. Også dette området er evakuert og avsperret.

Ifølge Meteorologisk institutt ble det målt 41,7 millimeter nedbør ved Svalbard lufthavn, 47,2 millimeter ved Isfjord radio, og 86,8 millimeter i Ny-Ålesund.

På grunn av uvanlig mild temperatur for årstiden har den kraftige nedbøren kommet som regn og ikke snø.