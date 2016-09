Ny septemberrekord i antall sommerdager

Hokksund i Buskerud har den nye rekorden for antall sommerdager i september. Til nå har det vært 18 av dem, og det kan bli et par til.

Den gamle rekorden var det Tafjord i Møre og Romsdal og Skotterud i Hedmark som delte, med 16 dager, opplyser meteorologikonsulent Jan Inge Hansen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Også to andre steder i Buskerud – Drammen og Sigdal – har gått forbi den gamle rekorden.

Mens den internasjonale definisjonen på sommerdag er at temperaturen ikke faller under 25 grader i løpet av døgnet fram til klokka 20.00, holder det med 20 grader for at det skal kunne kalles en nordisk sommerdag.

Fortsatt er værsituasjonen slik at rekorden kan bli ytterligere forbedret, men ikke med mange dager.

– Det er vel strengt tatt mandag og tirsdag hvor det ser ut til å være muligheter. Etter det ser temperaturen ut til å gå ned. Vi venter etter hvert litt regn og lavere temperaturer, forteller Jan Inge Hansen.

