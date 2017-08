Ny omgang med tungt regn på Østlandet tirsdag og onsdag

Fikk du med deg regnværet over Østlandet i forrige uke? Nå kommer et tilsvarende, bare noe svakere. Det kan gi intens nedbør der de verste bygene treffer.

I utgangspunktet er dette regnværet resultat av et nokså ordinært lavtrykk med en

nedbørsfront. Men mye tyder på at det kan danne seg minilavtrykk inne i lavtrykket, og det er disse lavtrykkene sammen med risiko for svært kraftige bygeskyer a la Utvik som gjør at meteorologene nå holder øye med det time for time.

Fra Telemark og østover

– Det ser ut til å bli mindre regn enn det var natt til onsdag og ut over onsdagen i forrige uke, når det gjelder maksimale mengder og intensitet. Men det kan kanskje komme opp mot 30 millimeter på seks timer enkelte steder i løpet av tirsdag kveld eller natt til onsdag, sier statsmeteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

Han kan ikke si hvor det mest intense regnværet kommer:

– Slik prognosene ser ut mandag, ser det ut til å starte i ganske smale nord-sørgående soner fra Aust-Agder og Telemark i vest til området mot svenskegrensen, sør for Mjøsa.

Vurderer OBS

NYTT REGNVÆR: Prognosene åpner for så mye som 30 mm på tolv timer lokalt på Østlandet tirsdag og onsdag. Her fra regnværet sist onsdag. Foto: Odin Jæger , VG

Nedbøren vil starte i vestlige del av Østlandet, og bevege seg østover. Tirsdag kveld

vil typisk nedbøren komme mest intens i vest, og komme østover i løpet av onsdagen.

Meteorologisk institutt mener at regnværet foreløpig ikke kvalifiserer til et OBS-varsel, men vurderer dette fremover.

Hans kollega Stig-Arild Fagerli i StormGeo mener at regnværet åpner for svært kraftige lokale byger som ikke så lett lar seg stedfeste for varsling:

– Vi kan få en kombinasjon av litt kjølig luft i lavtrykket og varmere luft i øst, og dette kan gi lokale kraftige byger.

Mer regn til helgen

Et nytt og litt spennende lavtrykk er på vei mot helgen, og følges også av meteorologene. Det så i en prognose mandag ut til å legge nokså mye nedbør inn mot Oslo-området, men prognosene er usikre:

– Det ser ut som mye nedbør, som kommer nordover over Danmark. Det er litt langt fram, og for alt vi vet kan dette gå inn over Sør-Sverige i stedet for mot Oslofjorden, sier John Smits.