Ny natt under 40 minus i Kautokeino. Det blir mildere, men nå kommer stormen.

I Kautokeino krøp temperaturen i natt opp en halv grad til minus 41,8, men nå kommer stormen til Nord-Norge.

Mens temperaturen onsdag offisielt ble målt til sprengkalde 42,4 grader i Kautokeino, krøp kvikksølvet opp til minus 41,8 i natt, opplyser Storm Geo.

– Akkurat nå er temperaturen på Finnmarksvidda kommet godt ned på 30 tallet, sånn 30-35 minus, sier Roar Inge Hansen, vakthavende meteorolog hos Storm Geo til VG litt før klokken 09.00 torsdag morgen.

Men selv om det blir mildere, er det ikke sikkert at det vil føles så veldig varmt.

– Nå begynner det å blåse mer og mer fra sør og det skyer til fra vest. Den verste kulden er på en måte over, men mange vil føle det som vel kaldt når begynner blåse skikkelig og det fortsatt er temmelig kaldt, sier Hansen.

Han forteller at det fremover kan bli mellom 10 og 20 minus i Finnmark mens det kan bli opp mot null ute ved kysten.

– I kveld og i morgen vil det bli storm i deler av Nord-Norge, sier Hansen.



Holder varmen



Kim Rainer Eira (23) i Kautokeino klarer seg fint i sprengkulden.

– Det er ikke for kaldt i huset, forteller han. Selv om vedovnen ennå ikke er montert i den nye boligen.

– Det har gått bra så langt, forteller 23-åringen som i går gjette rein i sprengkulden.

– Det er bare å kle seg godt, mener han og legger til:

– I dag var det minus 27, det begynner å bli mildt og er det er meldt mildere mot helgen.

Varmere



Temperaturen vil stige nokså fort i Nordland mens det vil ta litt lenger tid før den kryper opp i Finnmark, ifølge Storm Geo.

– Det verste været blir fra Stad og nordover til Finnmark de neste dagene. Da snakker vi om vind i storm styrke i perioder. Det blir kanskje aller verst i Nord-Norge, men det vil også blåse godt i Møre og Romsdal og Trøndelag. På Vestlandet må vi belage oss på perioder med regn og her kan vinden komme opp i kuling styrke, men det er ikke snakk om storm her nede, sier Hansen.

Østlandet vil stort sett ligge i le for fjellene som tar unna det meste av vinden.

– I morgen vil det nok ut over dagen komme noe snø som går over i regn i områdene sør for Oslo. Men det kommer ikke store mengder, sier Hansen og legger til at det ikke vil monne i skiløypene.

– Det kommer ikke mange cm og dette kan ikke brukes til noe, utenom akebrett kanskje.

Kald natt i Sør-Norge



Meteorologisk institutt melder at det ble målt minus 12,1 på Blindern i Oslo torsdag morgen og at det fortsatt vil holde seg kaldt i hovedstaden i dag.

– Det har vært en kald natt i Sør-Norge. Det var minus 33,8 på Tynset og minus 31,6 på Drevsjø. Ellers ligger det under 25 mange plasser i innlandet, forteller statsmeteorolog Vibeke Thyness.

– Det blir mildere også i Sør-Norge?

– Ja, men ikke før i morgen. Dagen i dag går med til lave temperaturer. Det blir stigning i morgen når sønnavinden kommer ordentlig inn. Det bygger seg opp et lavtrykk nord for Island og det vil prege været de neste dagene, sier Thyness.

Med sønnavinden vil kulden sprekke, og da er fare for at det kan komme regn som vil fryse på bakken. Dermed blir det fort såpeglatt på veiene.

Særlig i Nordland, hvor det har vært minus 20, kan dette skape vanskelige kjøreforhold.

– Der kommer det et OBS varsel i løpet av dagen i forbindelse med omslaget til mildvær, sier Thyness.