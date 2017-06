Norske klimaforskere vil utvikle eget norsk sesongvarsel

Norske klimaforskere og meteorologer får 16 millioner for å utvikle et eget norsk sesongvarsel.

– Å kunne varsle været mange uker og flere måneder fram i tid, har en enorm verdi for mange brukere, sier klimaforsker Erik Kolstad ved UNI Research og Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.

SESONGVARSLER: Klimaforsker Erik Kolstad ved UNI Research og Bjerknessenteret i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Han er utdannet meteorolog, og har fått en rekke norske institusjoner og selskaper med som interesserte brukere. Det hele har fått navnet Seasonal Forecasting Engine – sesongvarselsmaskin om du vil – og er tildelt 16 millioner fra Norges forskningsråd.

Stor verdi

Ordinære værvarsler går stort sett fem til ti dager fram i tid, og ut over dette blir oftest usikkerheten for stor. Det ligger en stor verdi i å kunne varsle for eksempel for kraftbransjen hvor stort snøfall det vil komme i et område i løpet av noen vintermåneder, påpeker Kolstad.

Ifølge UNI Researchs egne hjemmesider skal det bygges det som kan kalles en «motor» i prosjektet Seasonal Forecasting Engine. Inn i denne skal det puttes data av alle typer, fra satellitter, modeller, og observasjoner. En avansert data-algoritme skal kombinere alt dette til å gi et varsel 10–100 dager frem i tid, heter det.

Norsk Regnesentral skal utføre statistikkmodelleringen i prosjektet. Bjerknessenteret er inne med sin ekspertise på klimamodellering.

Kvaliteten bedres

Det finnes allerede en god del sesongvarsler, både i Europa og i USA, som forsøker å levere så gode sesongvarsler som mulig, men alle presiserer at dette er prosjekter under utvikling, og er å anse som forskning. Hvorfor skulle vesle Norge få det til?

– Vi ser nå at kvaliteten på sesongvarslene er i bedring. For eksempel klarer britiske UK Met Office å forklare vestavær-systemet bedre enn før, som betyr mye for vårt vintervær. Nå er det ikke meningen at vi skal lage slike generelle varsler, men mer spesifikke varsler, for eksempel om hvor mye snø som vil falle i løpet av vinteren. Og vi kommer ikke for enhver pris til å varsle tre måneder fram i tid – det vil variere etter hvordan forholdene er – om det ligger til rette å varsle så langt fram, eller kanskje bare ti dager fram. Dette er også en del av prosjektet – å finne hvor langt vi til enhver tid kan gi et brukbart varsel, sier Kolstad.

Flere norske brukere har meldt sin interesse, blant dem ett forsikringsselskap og ett kraftselskap.

– Vi er nå i en testfase, og i løpet av desember vil det bli avklart om vi går inn i fase to, som innebærer at vi tilføres 16 millioner kroner og fortsetter i fire år med utvikling og samarbeid med brukerne, sier Kolstad.