Nordland kan få drømme-sankthans

Nord-Norge får det beste sankthansværet, med Sørlandet rett bak. På tredjeplass kommer Østlandet, med nokså liten sannsynlighet for regn.

Slik ser utsiktene for sankthansværet ut to dager før midtsommer-markeringen.

Oversikten er laget av Meteorologisk institutt og lagt ut på Twitter.

– Slik det ser ut, vil Nordland få det beste været, sier statsmeteorolog Mariann Foss til VG.

I Bodø er det ventet sol, og kanskje 16 lune varmegrader om kvelden. Mosjøen ser ut til å nå hele 19 pluss på dagtid, men gradestokken synker litt til kvelden.

Tromsø kan vente seg temperatur fredag i overkant av ti grader, mens Finnmark vil få nordøstlig kjølig vind og oppleve kanskje bare 5-8 plussgrader.

Utrygt for regnbyger

Vestlandet har forberedt seg hele uken på å få godt med regn denne dagen, og regnet kommer.

– Det vil regne over så godt som hele Vestlandet fra 15 til 21, men for dem som holder på litt ut over natten, vil det lette mange steder etter klokken 21.

Sør- og Østlandet har en lav sannsynlighet for regn – i alle fall regn i særlige mengder.

– Det kan komme en regnskur eller to i Agder, Telemark og sørlige del av Østlandet.

TØRT I NORD: Så godt som hele Nord-Norge får en nedbørsfri sankthans. Fineste været blir i Nordland, mens det vil blåse en del på kysten fra Lofoten og nordover. Kart: met.no

Nord på Østlandet og i Trøndelag er det god sannsynlighet for regn, men hun beskriver det som lettere regn enn det som er ventet på Vestlandet.

Kuling på kysten

Derimot må båtfolket passe seg: Det er ventet nokså kraftig vind på kysten rundt hele Sør-Norge fredag, på regnfulle Vestlandet må folk belage seg på frisk bris til liten kuling, og rundt Sørlandet og innover mot Ytre Oslofjord kan det blåse vind av kulings styrke. Dette gjelder altså ute på kysten – inne i Osloområdet vil det neppe bli mer vind enn lett bris.

Også på kysten fra Lofoten og nordover til Finnmark er det ventet vind opp til kulings styrke fredag.