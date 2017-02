Nordavind redder vinterferieværet

Først et kjærkomment dryss av snø over hele innlandet i Sør-Norge, og så to-tre kalde, fine vinter dager. Vinterferien i boks!

– Vi har et litt kraftig lavtrykk som kommer inn fra vest mot Sør-Norge fra tirsdag kveld, og som vil gi mye nedbør på Vestlandet onsdag. Men det vil også gi noe dryss over hele innlandet i Sør-Norge, forklarer meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo.

Vått i vest

I lavlandet og langs kysten vil nedbøren falle som regn, og det ventes solide mengder

regn i for eksempel Bergen. Fra klokken 18 tirsdag og 24 timer fram viser prognosen at det kan falle mellom 50 og 70 mm regn her.

– Men dette kan gi et etterlengtet påfyll på en del skisteder, som Kvamskogen og Myrkdalen, mener hun.

Øst for vannskillet kan det gjerne bli 5–10 cm snø, tenker hun:

REGN I VEST: I døgnet fra tirsdag klokken 18 til onsdag klokken 17 skal det komme inntil 70 mm nedbør på Vestlandet. Graf: StormGeo

– Det utgjør ikke så mye i bakkene, men sikkert fint for dem som går langrenn, sier hun.

Kalde dager

Når dette lavtrykket har passert Sør-Norge, ser det ut til å stanse opp over Finland, og

dermed setter det opp en nordavind som vil prege torsdag og fredag.

– Nå vil temperaturen bli senket over hele landet, og vi kan få et par-tre fine kalde vinterdager, med noen nordavind. Det vil også komme noen snøbyger på Nord-Vestlandet og i Trøndelag.

Usikker søndag

Vinterferien 2017 Her er det vinterferie uke 8, altså fra 20. til 24. februar: Oslo, Akershus, Aust-Agder, Hedmark, Voss og Odda i Hordaland, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold.

Finnmark: Fri 23.–24. februar

Lørdag ser ut til å bli en ganske bra dag – med overgang fra nordavinden til et nytt større lavtrykk som ligger klar i vest – men som ikke ser ut til å komme helt inn til kysten. Derfor ser også søndagen usikker ut – inntil prognosene viser hvordan dette lavtrykket vil oppføre seg.

