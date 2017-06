Nord-Norge får varmebølge – over 20 pluss i Nordland, Troms og Finnmark

Mens Sør-Norge skal streve med lavtrykk på lavtrykk, kommer sommeren til Nord-Norge neste uke. Fra onsdag av kan hele landsdelen oppleve sommertemperaturer!

– Dette har vi sett i prognosene et par dager, men de har svingt litt fra dag til dag.

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

Men nå ser det ut som om vi får en god og etterlengtet varmeperiode i nord, ja, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til VG.

Sett denne? Slik blir sommerværet

Varme fra øst

Det er et høytrykk som legger seg over Finland og Russland, i gunstig posisjon til å pumpe østlig varm og tørr luft inn over vår nordlige landsdel.

– Omleggingen skjer fra onsdag av, og temperaturen vil stige nokså mye både i Nordland, Troms og Finnmark. Alle de tre fylkene kan komme til å oppleve 20 plussgrader, noe som nok er etterlengtet etter den kalde og ikke minst snørike våren de har opplevd, sier Alsvik Walløe.

Våt uke i sør: Østlandet kan få ekstremdøgn

Snøskred

Han anslår at Indre Troms vil bli det varmeste området.

Prognosene har også vist seg noe sikrere på hvor lenge varmen kommer til å vare. Nå ser det ut til at varmebølgen kan vare til over helgen.

– Nå ligger et uvanlig store snømengder i fjellene både i Nordland og Troms. Risikerer vi store snøskred på grunn av varmebølgen?

– Vi kan ikke se bort fra at det kan gå et og annet skred, selv om jeg ikke er skredekspert. Men situasjonen ville vært mer kritisk om vi også hadde sterk nedbør og mildvær. Dette er tørr luft og solsmelting, og vil muligens bare føre til elver fulle av smeltevann.

Onsdag blir regnfull i sør

For Sør-Norges del viser prognosene fortsatt en svært nedbørsrik onsdag, særlig på Østlandet.

– Det er vanskelig å forutsi hvor mye nedbør det vil komme, men i øyeblikket viser prognosene 55–57 millimeter nedbør onsdag, som er betydelig. Nå ser det ut til å strekke seg ut over et helt døgn, og det vil dempe effekten noe, og husk at det er tre døgn fram, og prognosene kan endre seg, påpeker han.