Nesten 200 på legevakta etter holkeføret i Oslo og Drammen

Glatte veier i Sør-Norge har skapt store problemer for bilister og fotgjengere det siste døgnet. Nå kommer mildvær og bedre forhold.

Underkjølt regn førte til kaotiske tilstander flere steder på Østlandet i går ettermiddag. På legevakten i Oslo meldte legene om lange køer - og bare på en knappe fire mil lang strekning mellom Moss og Vestby var det i går 15 bilulykker på kort tid.

Skadelegevakten i Oslo opplyser til VG at rundt 140 har vært innom dem som følge av fall på det isglatte underlaget det siste døgnet. I Drammen har 45 gjort det samme.

Vestre Viken helseforetak opplyser om at noen av skadene i Drammen skyldes trafikkskader, men at de fleste dreier seg om skader i forbindelse med fall. Lårhalsbrudd, håndbrudd og ankelbrudd, i tillegg til noen hjernerystelser, er de vanligste skadene.

I Oslo sto brudd for rundt 40 prosent av de skadene. De øvrige skadene går blant annet på hodeskader.

Flere trafikkulykker



Veiene var svært glatte mange steder også i Buskerud. Operasjonsleder Kjell Reidar Johansen i Sør-Øst politidistrikt forteller at de fra 14-tiden tirsdag ettermiddag og fram til klokken 22 tirsdag kveld registrerte 22 trafikkuhell som følge av glatt føre.

– Det begynner å hjelpe nå, så det går seg til når de får strødd og saltet, sier han til VG onsdag.

UHELL: Mange slet med glatte veier i går og tidligere i dag. Foto: Tor Aage Hansen/NTB scanpix

Johansen forteller at de natt til onsdag og onsdag formiddag har fått tre meldinger om trafikkuhell som skyldes glatte veier.

Politiet i Oslo har ikke mottatt flere meldinger om trafikkuhell enn vanlig.

– Blir bedre



Vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli ved Meteorologisk instiutt forklarer VG at det er flere grunner til at det ble så glatt i Sør-Norge.

– En grunn er at det var underkjølt regn, som betyr regn som fryser til is med en gang det treffer bakken. Det er vanskelig å gardere seg mot, fordi sanden man strør med vil bli glasert med is. En annen viktig grunn er regn som fryser til is på grunn av minusgrader. Dette er det lettere å gardere seg mot, sier han.

Det vil bli lettere å ferdes på veier og i gater i dagene framover, sier Fagerli.

– Mildværet skal fortsette, og det blir mildt en stund framover. De største problemene med tanke på glatte veier vil gå over i løpet av dagen. Det vil bli mildt over store deler av Sør-Norge.