Nedjusterer ekstrem-flo på Vestlandet

Meteorologene nedjusterer nå springflo-anslaget under ekstremværet «Vidar» med 5–10 centimeter.

Mens anslagene i går ettermiddag lå på en tidevannstopp på mellom 225 og 231 centimeter i Bergen, er det nye anslaget nå på mellom 220 og 225 centimeter over såkalt sjøkartnull.

Sesongjustert

– Dette skyldes flere ulike forhold – disse prognosene oppdateres hver sjette time. En av grunnene er at tidevannstabellene vi bruker, allerede var justert sesongmessig for noe vinteruvær, og uværet vi nå har, får dermed ikke så stort utslag på toppen av dette, sier statsmeteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutts avdeling i Bergen.

Stiger tidevannet over 205 centimeter, vil sjøvann flomme inn over Bryggen i Bergen.

– Kaikanten er noe høyere, men bygningene ligger noe lavere, forklarer Hassel.

Politiet i Bergen varsler at deler av sentrum kan bli stengt for biler på kort varsel, og oppfordrer bilister til begrenset kjøring gjennom sentrum fra 09 til 13 torsdag formiddag. De ber også bileiere som parkerer langs havnen sjekke bilen.

Bare ekstremflo



Han understreker at ekstremværet «Vidar» som treffer Vestlandet i morgen, er varslet kun på grunn av høyt høyvann. Det er varslet sterk kuling rett fra vest på Vestlandet, og dette ser ut til å blåse jevnt utover dagen.

– Vi har et mindre lavtrykk som ser ut til å lage vind inntil liten storm sør for Stavanger, sier Hassel,

Høyvannet skal ved 10.30-tiden nå hele 220–225 centimeter over såkalt sjøkart-null i Bergen, og dette blir i så fall det høyeste tidevannet som har funnet sted siden ekstremværet Inga i 2005.

I Stavanger skal høyvannet nå 168 cm klokken 1020 i formiddag, som er 71 cm over normal flo.

– Statistisk er dette en hendelse som skjer hvert 20. år, forklarer statsmeteorolog Anne Mette Olsen ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Fullmåne og lavtrykk



Modellene som brukes blant annet av Kartverket viste onsdag at tidevannet kunne nå helt til 231 cm, men dette tror ikke Olsen kommer til å skje:

– Vi tror at modellen tar litt for mye i, og at floen stanser på 220 til 225 cm. Men det er nok til at for eksempel den gamle trehusbebyggelsen på Bryggen i Bergen vil ta inn vann, sier hun.

Årsaken til det høye tidevannet er et sammentreff av tre forhold: Det er fullmåne torsdag, noe som vanligvis gir ekstra høy flo.

– Normalt er det riktignok to dager etter fullmåne at den såkalte astronomiske springfloen er høyest. Derfor kunne situasjonen vært enda mer spesiell. Men vi har i tillegg et stort lavtrykk over oss, som ligger nede på 965 og lavere, noe som løfter havnivået. Den tredje faktoren er sterk pålandsvind. Den vil ha en styrke på sterk kuling, og stå rett inn fra vest.

Sjekk nøstet

Ekstremværet Vidar gjelder for Vestlandet sør for Stad. Olsen peker på at det også kan skje lokal oppstuvning av havnivå i enkelte fjorder.

– Alle som har nøst stående nær til sjøen, bør sjekke og se at ting ikke kan ta skade, sier hun.

Det store lavtrykket som har herjet over Nord-Europa disse dagene, sørget for at mange trær veltet, både i Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark. Ved Heistadstranda i Telemark sank en lekter ved kai, og i Moss ble en mann sendt til sykehus med sår i hodet etter å ha blitt truffet av en flygende gren.