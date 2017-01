Nærmer seg 50 kuldegrader på vidda

KAUTOKEINO (VG) Onsdag sank kvikksølvet nesten ned mot rekordkulden i Kautokeino.

Av Johan Mathis Gaup og Stella Bugge

Kuldedøgnet som rammer store deler av Norge, merkes ekstra godt i Finnmark. Onsdag ble det offisielt målt sprengkalde 42,4 grader i Kautokeino, men hjemme hos folk ble det målt temperaturer helt ned til 48,2 minus.

Det er ikke langt unna rekorden på minus 50,3, målt i januar 1999.

Plutselig ble veier og gater veldig tomme og stille. Mens ordfører Johan Vasara anmodet folk om å holde seg innedørs, viste Johan Aslak Hætta (35) omsorg for de som måtte bevege seg utendørs. Den unge gründeren driver et lite utleiefirma, og stilte opp med gratis «veihjelp» med varm kaffe til, for de som skulle havne i nød.

Hætta forteller at han er vant til å ferdes på veien i all slags vær og at det ikke er alltid at man får tak i hverken veihjelp eller kjentfolk. Kulden er nådeløs når temperaturen er som den er nå.

– Du har lovet at du henter folk i nød gratis inne hele kommunen, og den er ganske stor?

TRIVES: Inger Johanne Johansen (40) lar seg ikke stoppe av været og går lange turer i iskulda. Foto: Johan Mathis Gaup

– Ja det er vel 14-15 mil mellom ytterpunktene, men alle som havner i nød lover jeg å komme å hjelpe til eller hente inn, sier Johan Aslak til VG:

– Og varm kaffe skal de også få av meg, legger han til.

Gode klær hjelper

Blant de som ikke tok til seg ordførerens råd, er Inger Johanne Johansen (40). Hun trives godt når det er kaldt og går lange trimturer uansett temperatur:

– Det er kaldt, friskt og sunt og bare man har på seg riktige klær går det så fint, smiler hun under sjalet.

Utenfor Rema 1000 jobber fire mann med å losse varer fra trailer og inn i butikken, mens frostrøyken innhyller både menn og maskiner.

Jostein Biti driver et mindre entrepenørselskap i bygda. Han tar imot varer og losser inn og ut av traileren og tar seg tid til en rask prat:

– Joda det er kaldt, men man fryser ikke. Man har jo gode klær, flirer han.

– Er det vanlig at dere jobber ute i sprengkulde?

– Vanlig er det vel ikke, men når man ikke kan kjøre egen maskin, så leies vi ofte inn til andre oppdrag, som denne lossingen. Vi er rutinerte med arbeid i kulda og det er ekstra viktig være kjapp med å få inn varer som frukt og grønt i kulda. Om de ikke hadde leid inn vante karer som oss kan det godt hende denne lossingen hadde tatt halve dagen, ler han.

GODT KLEDD: Mats Eikeland og Jostein Biti (34) klarer seg greit i kulda, selv om man må stresse litt på for å berge varer i hus. Foto: Johan Mathis Gaup

Kald gjetervakt

Ved Esso tanker Kim Rainer Eira (23) snøscoteren sin. Han er på vei å kjøre til flokken ved Lahppoluoppal fem mil unna.

– Idag er ikke dette drømmejobben. Det kniper allerede godt i kinnene. Dette blir nok en lang og kaldt fornøyelse, men sånn er det når man er uheldig med gjetervakta, smiler han noe stivt.

Når Eira stopper scooteren utenfor hjemmet en gang i natt, har han kjørt en strekning på minst ti mil ute på vidda, noe som er vanlig blant reingjetere i Norges største kommune.

GRUER SEG: Kim Rainer Eira (23) gruer seg litt for en lang og kald gjetervakt. 5 mil hver vei blir det på han og scooteren denne kvelden og natta. Foto: Johan Mathis Gaup

På ungdomsskolen målte lærer Anton Dahl temperaturforskjellene ut og inne til hele 60,3 grader. Og inne var det bare 15,9 grader, målt ved vinduet i klasserommet, og noe hustrig.

– Nei, selv om det er noe kaldt, er vi vant med dette og klarer oss. Verre er det med skolebussene som ikke tør kjøre når temperaturen faller under - 40 grader, smiler Dahl.

Minus 51, 4 grader lyder den offisielle kulderekorden fra Norges kaldeste sted, Karasjok, som ble satt i 1886.

Derfor er det kaldt



Årsaken til at det er så kaldt nå, er at det ligger et høytrykk over Finnmark og Barentshavet i tillegg til at det er vindstille og mørketid, forklarte Roar Inge Hansen, vakthavende meteorolog hos Storm Geo til VG onsdag.

– Det er ikke solinnstråling i det hele tatt slik at bakken bare taper varme. Dermed ligger denne tiden av året best an til å få lavest temperaturnivå, sier han.

Såkalt inversjon fører til at det er kaldere på bakkenivå enn lenger opp i luftlagene.

Men kuldas grep om Finnmark vil ikke vare så lenge. Allerede i løpet av torsdag vil det skye til, og det vil bli stigende temperaturer i Finnmark, forteller Hansen.

– Fredag blir det definitivt varmere. Det blir faktisk plussgrader i kystområdene mens det på Finnmarksvidda blir fem til ti minusgrader, sier Hansen.

Også på Østlandet har det vært kaldt de siste dagene. I områdene rundt Tynset og Røros kan det ifølge meteorologene komme ned i 25 minus torsdag morgen.

I Oslo vil det torsdag bli mye kaldere enn i Longyearbyen. Mens det er meldt 10 minusgrader i hovedstaden, vil det på Svalbard bare være minus 2 grader.

