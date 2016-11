Nå kommer snøen på Østlandet: – Temperaturene synker fort

De mest utsatte områdene nord på Østlandet vil få opp mot 50 centimeter snø i helgen.

Det sier Storm-meteorolog Cecilie Villanger.

Ifølge prognosene er det Sør- og Østlandet som ligger an til å få nedbør i form av snø allerede på fredag. Mens bare for en uke siden ble det spådd en mild vinter. Ellers i landet blir det stort sett opphold, med muligheter for regn over store deler av Vestlandet.

– I Oslo kan det komme mellom 20 og 40 centimeter snø mellom fredag og søndag, sier Villanger.

Hun får støtte fra Vibeke Tines ved Meteorologisk Institutt.

– Nord på Østlandet kan vi forberede oss på snø og full vinter til helgen. Også indre strøk på Vestlandet kan også få noe snø, sier Tines.

Statsmeteorologen mener det vil komme snø i flere områder Østafjells som nå er bare, men sier det er for tidlig å anslå mengden.

Les tidligere værvarsel: Snøen på Østlandet ble spådd for to uker siden.

På Sørlandet vil nedbøren komme som regn eller sludd – i hvert fall i kystbyene. Der vil det også bli vind opp mot stiv kuling inn mot helgen, mener meteorologene.

På landsbasis er temperaturene allerede i fritt fall, og til helgen vil vi trolig få den første natten uten plussgrader noe sted i landet, mener Villanger.

– Temperaturene synker fort i løpet av de neste dagene. Det er kun langs kysten av Sørlandet og i Midt-Norge vi får plussgrader gjennom uka, mens Vestlandet kan få plussgrader på søndag.

Også i Finnmark antas det at snøbygene vil komme før helgen, mens Troms og Nordland må vente noen dager.

– Det er ikke snø på menyen for Troms med det første, men mulig i Nordland søndag eller mandag, forteller Tines.

Et lavtrykk mellom Grønland og Island føres østover og legger seg over Danmark fredag formiddag og blir liggende over helgen.