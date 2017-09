Nå kommer nattefrosten

I indre strøk av Østlandet vil temperaturen kunne krype ned under null nattetid i dagene fremover.

De kalde nettene trekker ned i lavere strøk.

– Det kan nok komme ned i fem minus flere steder, kanskje særlig nord i Gudbrandsdalen og nord i Østerdalen, og selvsagt i fjellet, men ikke lengre nordover, sier vakthavende meteorolog ved StormGeo, Olav Krogsæter.

Men kalde netter betyr ikke at vi trenger vinke helt farvel til sommeren.

Store deler av lavlandet i Sør-Norge kommer opp i rundt 20 grader søndag, ifølge prognosene fra StormGeo. Både Vestlandet, og ellers i Sør-Norge blir det en solrik og varm søndag. Det gjelder også for Trøndelag og Nord-Norge, bare ikke fullt som varmt, understreker meteorologen.

Det er ikke uvanlig at nettene blir blå når kalenderen drar seg inn i september, sier meteorologen.

Oppmuntring: Kan bli super september

Natt-kulderekord i august



Det som tvert imot var svært uvanlig, var tallene på gradestokkene i Folldal i Hedmark natt til 27. august.

Da var det minus 5,1, og det har aldri skjedd før.

– Det var tidenes laveste på denne stasjonen, sier Krogsæter i StormGeo.

– Veldig, veldig uvanlig, understreker kollega Jons Smits ved Meteorologisk institutt.

– Den forrige fylkesrekorden var på 4,8 kuldegrader for august i Hedmark, sier han.

Smits føyer til at september og nattefrost ikke er en uvanlig kombinasjon, og at også hans prognoser tilsier nattefrost i innlandet de nærmeste nettene.

– Men trolig ikke på det sørlige Østlandet, vi må nok litt lenger nord. På Tynset og i Folldal kan det nok krype litt under null, men noen overveldende frost blir det ikke. Nattefrost på denne årstiden avhenger av to viktige forhold, at det er klart og vindstille. Nå i natt skal skyene løse seg opp over disse strøkene, avrunder Smits.

