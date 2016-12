Nå kommer kulden, og kanskje også snøen

Det har vært en uvanlig varm og snøfri jul i store deler av landet, men nå kan det se ut til å snu. I Romeriksåsene flokket ivrige skigåere til for å få seg en etterlengtet skitur i onsdag.

– Vi ønsket oss snø til jul, men det fikk vi ikke, så da måtte vi dra hit, sier John Arff-Pettersen (71), som er på skitur med datteren Cathrine (49) og hunden Nero (8) på Brovoll i Romeriksåsene onsdag.

VG tok i går turen til det populære skiområdet, som ligger en times tid unna Oslo, for å ta temperaturen på skigleden. VG møtte flere som mente de aldri har opplevd så mange mennesker på ski på Brovoll.

Sjekk været her! Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/IP ad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

Selv om det ikke kan beskrives som drømmeføre, var stemningen god blant de mange som hadde tatt turen. For det er nemlig ikke en enkel sak å finne skimuligheter om dagen, om man ikke er på fjellet eller i nord.

– Vanligvis pleier vi å kunne ta på oss skiene utenfor døren på hytta på Svea og begynne å gå. Nå måtte vi kjøre i 15 minutter for å komme oss hit, sier Cathrine.

Les også: Slik blir nyttårsværet

Ekteparet Torbjørg (53) og Kim Feuth (53) har tatt turen helt fra Fornebu, for å ta sin andre skityr denne sesongen.

– Vi har gått 15 kilometer i dag, mot Harestua. Det er fryktelig kupert her, men det er faktisk utrolig bra forhold. Det er helt utrolig at det er mulig å stå flere mil på ski her, sier Kim.

Flokker til Romeriksåsene



Selv om det er svært lite snø på Østlandet, er det absolutt skimuligheter, ifølge løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff i Skiforeningen,

– Ved Brovoll i Romeriksåsene er det overraskende bra og hit er det mange som reiser for å gå på ski nå. Der er det faste forhold. Det har ikke snødd på lenge, men man har greid å opprettholde skiføret, og freser mer eller mindre daglig. Føre er imidlertid litt skarpt, sier Sheriff, til VG.

Les også: Denne grisefamilien fikk kjenne på «Urds» vrede

Ellers er det tre kilometer oppkjørte løyper i Kjekstadmarka, det sørvestre hjørnet av Oslomarka. For de aller ivrigste er det også flere kunstløyper med skiføre, ifølge Sheriff.

– I Holmenkollen har bymiljøetaten laget 2,5 kilometer, og man har også kunstløyper på Greverud, Eidssletta i Heggedal, Skullerudstua, i tillegg til Eikssætra i Lier.

Nederst i saken kan du se en oversikt over hvilke skiheiser som er åpne ved de største skisentrene i landet.



Artikkelen fortsetter under bildet.

ISKLISTER: For familien Eriksen fra Nittedal er det isklister som gjelder om dagen. Ekteparet Roger og Beate planlegger en tur på en knapp mil, men har ikke store forventninger til føret. Foto: Lech Klaudia , VG

Nord-Norge skiller seg ut fra resten av landet, med drømmeforhold denne julen, ifølge Meteorologisk institutt i Tromsø.

– Vi har hatt en postkortjul her i Tromsø, hvor vi fikk en hvit og fin jul akkurat i tide. Selv om vi vil få litt mer mildvær nå før helgen, spesielt i Nordland og i lavlandet, skal det nok litt til for at snøen regner bort, sier meteorolog Anita Ager-Wick.

Stor skiinteresse



Skisporet.no, Norges største ski- og langrennsportal, har opplevd svært mye trafikk i romjulen.

Bildet viser en skjermdump av kartet på Skisporet.no klokken 15.00 onsdag. Grønt betyr at løyper har blitt preppet de siste 0–3 timene, oransje (3-12 timer), lilla (12-18 timer), lyseblå (2-7 dager), mørkeblå (7-14 dager), grå (14+ dager). Foto: , Skjermdump/Skisporet.no

– Bare 27. desember hadde vi 50.000 brukere som var inne for å sjekke skiløypene over hele landet. Akkurat nå er 1200 brukere inne. Det er nok mange som er på hyttene sine i julen, eller sitter i Oslo og drømmer seg bort til skiføre, sier daglig leder Anders Bjørnsgaard Jacilla AS. som driver tjenesten.

Kartet viser en oversikt over 550 steder i hele Norge, alt fra kommersielle steder til små løyper drevet av idrettslag. Du kan se hele kartet, og klikke deg inn på enkelte områder HER.

Oversikten viser at løypene som aller nyligst har blitt preppet i Sør-Norge først og fremst ligger i Buskerud, Oppland og nordlige deler av Hedmark.

Skisporet.no har også satt sammen en oversikt over de 17 største skistedene, hvor man kan se hvor mange kilometer løyper som er kjørt opp, og hvilke løyper som nylig har blitt preppet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

AU: Rolf Aalvik (17, bakfra), Victoria Aalvik (11), Jarle Aalvik (17) og Christina Stie (18) har tatt med seg vennen Cameron Roger (18) som til vanlig bor i Washington DC i USA. Foto: Lech Klaudia , VG

Uvanlig varmt



Temperaturen i Skandinavia vil ligge 2–6 grader over normalen i romjulsuken, mens nedbøren har ligger godt under normalen, ifølge StormGeos trendrapport for denne og de neste tre ukene.

– Det er kraftige lavtrykk som har styrt været de siste dagene, og det vil holde seg mildt noen dager til, men vi får en omlegging inn i nyttårshelgen. Da vil vi få kald og nordlig luft over Skandinavia. Fra 1. januar vil det bli litt kaldere enn normalt, sier vakthavende meteorolog Kristen Myklebust Ravnestad i Storm Geo.

– Dermed vil mye av nedbøren som er ventet søndag og mandag komme som snø, også i lavlandet. Men dette gjelder først og fremst Vestlandet og nordover. Det er imidlertid vanskelig å si hvor mye som vil komme. På Østlandet og Sørlandet vil man nok få lite nedbør den kommende uken.

– Men når får vi snø på Østlandet?

– Det er et godt spørsmål, men det er absolutt mulig å få litt snødryss over Østlandet. Jeg vil dog ikke peke på noen spesielle dager siden det er så langt frem i tid.

Fredagen som kommer vil utarte til å bli svært vår, ifølge Ravnestad.

– Det blir en våt fredag på Vestlandet og i Nordland. Skal man over fjellet og ut of reise før nyttår, så er kanskje torsdag dagen å gjøre det på. Det blir nemlig skikkelig ruskevær, men både vind, sludd og snø i fjellet.

Melder vinterlig januar



Andre og tredje januar ser kulden ut til å fortsette, ifølge vakthavende meteorolog Roald Teigen i StormGeo.

– Det er usikkert hvordan vi får det utover i januar, men skal man lese direkte av modellene så vil det bli ganske kjølig vær. Personlig er jeg dog litt skeptisk, fordi modellene viste også at desember skulle bli kald, men det skjedde jo ikke, sier Teigen.

– Men det ser ut til at vi får en mer vinterlig situasjon i store deler av landet i januar, og det ligger an til å bli litt lavtrykksaktivitet i nordvestlig til vestlig retning. Man vil nok se nedbør som snø på 600 meter, og mer snø i lavlandet, innlandet og i Sør-Norge. I kystnære strøk vil vi nok få en blanding av regn, sludd og snø.

Her går skiheisene

Med en såle av kunstsnø i bunn, er det gode skiforhold i mange av landets alpinanlegg nå.

Selv i Oslo, hvor det er småsko-føre i sentrum, går skiheisene for fullt i alpinbakkene. Men foreløpig må du ut av byen for å kjøre i bratte løyper.

Oslo Vinterpark åpnet allerede i november, men bare på Tryvann-siden. De bratte bakkene på Wyller-siden trenger flere dager med kuldegrader før de kan åpne.

På Norefjell er 12 av 14 heiser åpne, det vil si alle utenom Turistheisen og Ravnåsheien.

På Kongsberg skisenter går tre av seks heiser. Fem av syv nedfarter er åpne, både grønne og sort løype.

I Trysil går 26 av 29 heiser, og 50 av 67 løyper er åpne. De øverste heisene er stengt på grunn av vind. Her er det også 90 kilometer preparerte langrennsløyper

I Hemsedalhar URD blås fra seg, og heisene i fjellet går som normalt igjen. 18 av i alt 20 heiser er i gang nå, og 21 av 49 nedfarter er åpne. Også 58 kilometer preparerte langrennsløyper.

På Hafjell er gondolen i gang etter å ha vært URD-stengt en periode. Det aller meste er åpent nå av både heiser og løyper.

Også på Kvitfjell er det meste åpent. Det som er stengt er Øvre Olympiabake, Gammelseterbakken, Seterløypa og Bruløypa.

På Geilo er 16 av 21 heiser og rundt halvparten av nedfartene åpne.

På Hovden går Hovden Express, Skogstrekk, T-trekk, Tussetrekk og Tussebåndet. Åtte nedfarter er åpne.

På Beitostølen går de to stolheisene, og to skitrekk i det barnevennlige skianlegget i sentrum. Seks av 23 nedfarter er åpne. De mer utfordrende bakkene i Raudalen åpner til fredag hvis alt gpr etter planen.

39 kilometer med langrennsløyper er preparert.

På Voss resort har guttene med traktor tryllet tilbake snøen som stormen Urd stjal med seg fra Bavallstoppen. Fire av ti heiser og 7 av 23 nedfarter er åpne.

I Myrkdalen åpnet Storhaugekspressen i dag, dermed er alle de ni heisene i gang. 17 av 22 nedfarter er åpne.

På Gaustablikk er det mindre snø. Fire av 12 heiser er går, og seks av 35 nedfarter er åpne.

Alle de tre skianleggene i Rauland åpne. I alt 14 av 18 heiser går, og 20 av 44 nedfarter er åpne.

På Skeikampen er seks av elleve heiser og 10 av 21 nedfarter åpne.

Oppdal skisenter kjører i hele juleferien. I Vangslia er Barnebakken, Parkløypa, Toppen, Henget, Midtløypa, Utforløypa og Solheisløypa åpne. I Stølen er det åpent i Barnebakken, World Cup løypa og på Fjellheisen. I Ådalen er Tverrheisen åpen. Hovden og Sletvold er stengt.

Kilde: Fnugg.no og alpinanleggenes nettsider