Meteorologene spår mild vinter

Ingen grunn til å hente frem skiene ennå. Vind fra vest varsler varm vinter.

Skal vi legge vekt på spådommene fra verdens ledende meteorologi-organisasjoner,

Sjekk været her! Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

Iphone/Ip ad, Android

...eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til...eller sjekk pent.no

går Norge mot nok en ganske mild vinter. Til glede for mange som liker fast grunn under føttene og lav strømregning, og til frustrasjon for dem som liker å ta skiene på utenfor døren.

Trampoline flagret avgårde: Slik herjet vestlandsvinden

Sesongvarsler er faglig litt omdiskutert: Ofte har de truffet bra med sine prognoser om milde vintre, men også ofte bommet i forkant av uvanlig kalde vintre. Så dette er ingen eksakt vitenskap – og de spriker da også en del.

Les også: Her ble det rekordvarm september

Mystisk værfenomen over tropene



Og ekstra usikre kan de være foran dennen vinteren, etter at et fast sekstiårig værfenomen har sviktet i år: et værmønster høyt oppe i stratosfæren over tropene består i at vinden blåser fra vest i to år, eller omtrent i to år, og så snur den, og blåser fra øst om lag like lenge. Slik har det vært – som en slags atmosfærisk klokke – i om lag 60 år. Helt til i år, da vinden ikke snudde, men fortsatte å blåse fra vest.

– Dette har aldri skjedd før, og vi vet ikke grunnen. Global oppvarming har vært nevnt, men vi vet ikke. Dette øker usikkerheten for vinteren, men det mest nærliggende er å tro at dette øker sannsynligheten for mer vått og mildt vestavær, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.

Les også: Slutter som værdame i TV 2

Mildt hele vinteren



Modell 1: Mest klar i sine varsler er NOAA – den store amerikanske versjonen av

MILD HØST: Slik er signalene for første del av vinteren, november, desember og januar fra amerikanske NOAA. ILL: NCEP/NOAA

Meteorologisk institutt: National Oceanic and Athmorspheric Administration. Den varsler mild høst allerede fra november, og fremover vinteren blir utslaget stadig kraftigere. Først i april ser værtypen ut til å gli tilbake mot normalen.

De milde avviket fra normalen kommer først og varer lengst i Sør-Norge, ifølge denne modellen.

Modell 2: Den andre store amerikanske leverandøren – IBM-eide The Weather Company – heller også til at vinteren blir mild. Deres sjefmeteorolog Todd Crawford tror ikke oktober-kulden over Nord-Europa skal vare:

– Det kalde være i oktober. som skyldes en sterk skandinavisk blokkerende høytrykksrygg, er ikke nødvendigvis noe tegn på hva som skal komme denne vinteren.

Store svingninger



Han er likevel åpen for at dersom denne blokkeringen holder stand i løpet av november også, da kan dette indikere en svekkelse av det store polare lavtrykket, som er den drivende faktor bak velkjent mildt vestavær. Bryter dette polarlavtrykket sammen, gir det økt sannsynlighet for kaldere vinter i Europa og Skandinavia.

– Men foreløpig tviler vi på at vi skal ha noen uvanlig kald vinter i Europa, men vi forventer godt med svingninger i sesongen – som vil gi flere kalde faser enn vi har vært vant til de siste tre vintrene.

SVAKT MILDT SIGNAL: Amerikanske IRI gir et forsiktig mildt signal for den norske vinteren. Ill: IRI/Columbia University

Modell 3: Den tredje amerikanske leverandøren er International Research Institute

for Climate and Society ved Columbia University i New York.

De gir et nokså svakt, mildt signal, mildest i forhold til normalen i Nord-Norge.

Varmt i havet



Felles for disse tre modellene er at de varsler nokså mild vinter sørover i Europa, og

særlig kraftig mildvær i forhold til det normale østover i Europa – særlig i området rundt Svartehavet.

HVERKEN KALDT ELLER VARMT: Det europeiske værsenteret i England gir Hverken kalde eller varme signaler for vinteren. Men i havet blir det over normalen, mener modellen. ILL: ECMWF

Modell 4: Den eneste modellene som ikke gir noe mildt avvik for vinteren, er Det europeiske værsenteret i England.

I deres modell gis det ingen klare signaler for det norske fastlandet, men klart milde signaler for havområdet utenfor, og særlig da nordover i Barentshavet. Også denne modellen melder mild vinter sørover i Europa og særlig da østover i området rundt Svartehavet.