Meteorologene advarer om store nedbørsmengder i fire fylker fredag

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om mye regn i Agder-fylkene, Telemark og Vestfold fredag.

Det ligger an til å bli lokalt store nedbørsmengder, særlig i indre strøk, og det kan komme opptil 50–70 millimeter på 24 timer og 40–60 millimeter på tolv timer. De største nedbørsmengdene er ventet fredag ettermiddag.

– Nedbøren som kommer i løpet av fredag, tilsvarer en halv måneds nedbør. Jeg ville ikke tatt med meg paraply om jeg skulle ut, men heller støvler og regntøy, sier meteorolog Bjart Eriksen til NRK.

Han sier det kraftige nedbørområdet først kommer inn over Agder-fylkene, for deretter å bevege seg videre mot Telemark og Vestfold i løpet av fredagen. Det er særlig de kraftige bygene som vil gi de største nedbørsmengdene.

– Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der nedbøren kommer, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt flomvarsel.

Det påpekes samtidig at man må vurdere behovet for forebyggende tiltak, og at beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap.