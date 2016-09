Meteorologen om uværet på Vestlandet: – Vær ekstra oppmerksomme på løse gjenstander

Tropestormen Karl holder stø kurs inn mot tre vestlandsfylker. Storm og store nedbørsmengder følger i kjølvannet.

– Jeg vil anbefale folk i Rogland, Hordaland og Sogn og Fjordane å sikre trampoliner og være ekstra oppmerksomme på løse gjenstander. I disse tre fylkene har vi sendt ut et såkalt OBS-varsel, sier statsmeteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk Institutt, værvarslingen på Vestlandet.

Full storm



Vinden øker kraftig på utover dagen og vil komme opp i full storm rundt Stadt, mens det vil blåse sørlig liten storm fra Boknafjorden og nordover.

– Uværet vil først komme i ytre strøk, før det når indre strøk og fjellstrøkene. Det vil komme store mengder nedbør, mellom 60-90 mm. I kveld vil det bli en del torden, sier Berge.

Det er restene av den tropiske stormen Karl som nå vil sørge for at Vestlandets smak på deilig høstvær i store deler av september, nå får en brå slutt. Det som er igjen av Karl skaper mer vind og gir mer nedbør enn det som er normal, selv på Vestlandet.

Den tropiske stormen lå i natt i Atlanterhavet, sørvest for Island, og var på full fart inn mot Vestlandskysten i Norge.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har for Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane oppgradert jord- og flomskredfaren til gult nivå.

Flom



For fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har NVE oppgradert varsel om flom til samme nivå.

Gult nivå for jordskred betyr at det ventes noen skred, og at enkelte store hendelser kan forekomme. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Gult nivå for flom betyr at det er fare for lokale oversvømmelser på grunn av raskt økende vannføring i bekker/småelver.

– Karl har blandet seg med andre lavtrykk i Atlanterhavet på veien mot Norge. Tropestormen har minket, og er ikke kraftig nok til å ha sitt eget navn lenger. Så nå er det et vanlig uvær. Det er ein veldig svekket Karl som kommer til oss, sier meteorolog Steinar Skare til yr.no.