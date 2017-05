Meteorologen forklarer: Derfor kom det snø i mai

I forrige uke stønnet Sør-Norge en over den brå vårvarmen – og i dag våknet folk på deler av Østlandet opp til snødekke! Her er meteorologens forklaring!

Litt oppe i lia i Asker lå det hele 12 cm snø på morgenkvisten i dag. På Liertoppen var det registrert 11 cm.

Snø i stort område

– Snøfallet har skjedd i et område fra det vi kan kalle Oslofjord-området og nordover til Valdres omtrent. Ellers har nedbøren kommet med som regn og sludd, fra Nordfjord og sørover Vestlandet, og rundt oppover Østlandet. Men øst for Mjøsa har det nesten ikke falt noe, og der er det sol, forteller statsmeteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

I Trøndelag kan folk også nyte strålende sol og pent vær – godværet strekker seg også over Nord-Vestlandet.

SNØDEKKE I OSLO: Her er Skjennungstua like ved Tryvann onsdag morgen. Her var det mulig å ta en skitur! Foto: Skjennungstua.no

Full vinter i nord

– Det er ikke så veldig uvanlig at det faller snø i mai, men sjeldnere at den blir

liggende. Her på Blindern i Oslo har vi bare en gang registrert snødybde i mai. Årsaken til svingningene er enkelt sagt at vi er prisgitt vindretningene, sier Smits.

Han forklarer:

– Den kalde værtypen vi har nå, skyldes at vi nå har fått den vinterlige værtypen som har dominert over Nord-Norge en stund. Her har de fått skikkelig vinter, en værtype som mer hører hjemme i desember og januar, og dette skyldes igjen plassering av et høytrykk vest for oss, sammen med et lavtrykk som passerte i Barentshavet. Sammen sørget disse for transport av kalde luftmasser sørover – over hele landet.

Så den varmen som dominerte over Sør-Norge særlig torsdag, fredag og lørdag, ble etter hvert presset bort. Vestlandet var den landsdelen som holdt lengst ut – til søndag.

Og nå ligger hele landet i denne nordlige, vinterlige luftmassen. Så kommer det et lite lavtrykk inn i sør, og på grunn av den kalde lufta, faller nedbøren som snø faktisk ganske langt ned mot kysten.

SNØ I FOLLO: Her har snøen lagt seg i Vestby fire mil sør for Oslo. Snøfallet har skjedd fra Oslofjord-området til Valdres. Foto: Stein Østbø, VG

– Men hvor lenge blir det kaldt?

– Temperaturen stiger i løpet av de neste dagene, fredag er det mulig at Oslo vil bikke 10 plussgrader i løpet av dagen, og muligens også ti pluss om morgenen i løpet av helgen.

BÆRUMS VERK: Dette synet møtte beboere onsdag morgen. Foto: LIV LYNG HAUGE

17. mai fortsatt usikker

Men hvordan ser 17 mai ut i prognosene? Meteorolog Roar Teigen i StormGeo analyserer:

– I øyeblikket ser det ut som om det beste været kommer i Troms og Finnmark, og på Østlandet. Det er litt kinkig med 17. mai. Det store bildet er at vi skal gå inn i en våtere periode med lavtrykk fra vest midt i neste uke. Og prognosene viser at vi har dårlige odds for oppholdsvær og fint vær i Sør-Norge. Men usikkerheten er stor, dette er lette lavtrykk som kan vingle, og det er slett ikke sikkert været blir så ille akkurat de timene dette står på. I tillegg har vi en liten sannsynlighet for at et høytrykk øst for oss strekker ut en arm, noe som kan gi sol og pent vær.

OBS: Regnvær på 17. mai er mer vanlig enn uvanlig i landets største byer. En oversikt Meteorologisk institutt har laget, viser at bare i Oslo er mest vanlig med oppholdsvær eller pent vær. De siste 30 årene har det vært regnvær 17 ganger i Tromsø, 18 ganger i Trondheim, 19 ganger i Bergen og 13 ganger i Oslo på 17. mai.