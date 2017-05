Meteorolog om sol på nasjonaldagen: – Neppe, men det er lov å håpe!

De første prognosene for været på nasjonaldagen er klart, og ingenting tyder på noe solstrålende 17. mai.

– Det ser ikke ut som det blir kjempevarmt heller. Den 17. er det beregnet rundt fem grader i nord, og maks ti-femten i sør, sier Rafael Escobar Løvdahl fra Meteorologisk institutt.

På langtidsvarselet til yr.no meldes det om gråvær over stort sett hele landet på nasjonaldagen.

Skuffende nyheter for mange, etter at Norge hadde Europas beste vær i helgen. Godværet skal henge igjen noen dager, men hvor lenge avhenger av hvor i landet du befinner deg.

– Lov å håpe



Noen steder, som Tromsø, Bodø og Trondheim, vil man kunne ha sol helt ut til mandagen neste uke. I Oslo og Bergen meldes det grått allerede søndag.

På nasjonaldagen er det imidlertid ingen bønn, og det meldes overskyet fra nord til sør. Så mange dager fram i tid er det likevel ingenting som er sikkert, forteller meteorolog Løvdahl.

– Skydekke er noe av det vanskeligste å spå, så der tør jeg faktisk ikke slå fast noe helt sikkert. Dette varselet vil uansett forandre seg i dagene fremover, sier han.

– Så man trenger ikke gi opp håpet om at det blir strålende sol på nasjonaldagen helt ennå?

– Det blir det neppe, men det er lov å håpe. Spørsmålet er om det er særlig berettiget, sier Løvdahl.

Noe nedbør



Norge har havnet i skvis mellom et høytrykk og et lavtrykk. Høytrykket kunne gitt gode forhold og sol, men det presses på av lavtrykket fra vest. Om alt klaffer er det et visst håp for finvær i de østlige delene av landet - dersom høytrykket kommer i possisjon.

De fleste vil likevel kunne slippe unna det verste regnværet når de tar på seg finstasen.

– Det blir noe nedbør noen steder. Det er større sannsynlighet for regn på Vestlandet enn i øst, og det er større sannsynlighet for at det regner i det sørlige Nord-Norge enn i Finnmark, sier Løvdahl.

Kan Svalbard bli best?



Av de byene landet over får faktisk Longyearbyen meldt bedre, om enn kaldere, vær enn de fleste. Fra klokken 14 skal det lysne, og deretter er det meldt -1 grad og bare lettere overskyet.

– Får Svalbard årets beste 17. mai-vær?

– Som sagt kan vi ikke være sikre på at dette vil stemme, så det er litt tidlig å kåre den seieren ennå, sier Løvdahl.