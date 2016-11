Meteorolog: Kraftige signaler om kald og tørr vinter nå

Mens sesongvarslene sier at vinteren blir mild, sier nå kraftmeteorologen hos StormGeo det motsatte – han har varslet sine kunder om at vi kan ha en tørr og kald vinter foran oss.

– Det er nå mange signaler som stemmer svært godt – og faktisk ligner dette til forveksling på de svært kalde vintrene som startet høsten 2006 og høsten 2009, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.

Han påpeker at mye har vært annerledes enn normalt denne høsten, blant annet har den store polarvirvelen, som sørger for stabilt mildt vestavær, vært svært svak.

– Nå ser vi også klare signaler om at denne kan bli brutt ned helt, sier han til VG.

Vintervarsel i stratosfæren



Dette skyldes et kjent meteorologisk fenomen – «sudden stratospheric warming» hvor luftmassene høyt oppe i atmosfæren plutselig får en veldig temperaturstigning bare i løpet av noen døgn.

Meteorolog hos Storm, Frode Håvik Korneliussen

– Dette er et fenomen som om vinteren gjerne gir nedbrytning av polarvirvelen, som i løpet av en uke eller to da gjerne stanser jetstrømmen og vestavinden, eller i ekstreme tilfeller kan redusere den, altså at jetstrømmen snur. Og det vi ser, er at polarvirvelen er kraftig forskjøvet, og vi har allerede observert at jetstrømmen har snudd.

Den brå oppvarmingen er påvist høyt over Canada og Alaska – her har lufttemperaturen i 30 000 meters høyde steget med hele 50 grader.

– Samtidig har vi sett at vindretningen er slått i revers – noe som også indikerer splittelse av polarvirvelen – kort sagt har vi alle indikasjoner på at polarvirvelen brytes ned.

– Men i oktober sa tre sesongvarsler at vinteren lå an til å bli mild?

– Ja, jeg vet ikke hvorfor dette ikke fanges opp av sesongvarselene, de ligger nærmere det normale milde klimasignalet. Det europeiske værsenteret har imidlertid nå lagt ut et varsel for desember som viser kulde i Sør-Skandinavia og Danmark, men mildere i nord.

Han mener at mye tyder på at noe skjedde med værmønster fra den tropiske orkanen Nicole i slutten av oktober gikk rett inn i Arktis.

– Dette kan ha startet forstyrrelsene, mener han.

Minner om 2009



Han har også studert en rekke kjente signaler som gjerne forbindes med kald vinter:

* Det er utbredt snødekke i Sibir i oktober.

* Vi har ekstrem varme i Arktis i hele høst – opptil 20 grader normalen. Dette fungerer svekkende for polarvirvelen.

* Vi har spesielle varmeforekomster i Stillehavet og kald havoverflate i Nord-Atlanteren, som også stemmer med flere kalde vintre.

* Kraftig og stabil fra vest på 60 grader nord har snudd.

– Alt dette følger oppskriften fra tidligere kalde vintre. Vi har nå definitivt størst sjanse for kald vinter. Og dette har vi informert våre kunder i energibransjen om, sier Håvik Korneliussen.

KULDEN KOMMER: Mange signaler tyder på at desember blir kald, mener meteorologen. Foreløpig har ikke strømprisene steget mer. Foto: Magnar Kirknes , VG

Han har også laget et månedsvarsel – som bærer bud om kaldt vær i alle fall fram til midten av desember.

Disse signalene har så langt ikke blitt fanget opp av kraftmarkedet i særlig grad. De siste to ukene har strømprisene for første kvartal neste år sunket på grunn av mildt og vått vær, men fredag steg prisene noe igjen, forteller kraftanalytiger John Brottemsmo i Bergen Energi AS.

Her er månedsvarselet



Uke 1 (21- 27. nov): Lavtrykk inn mot Vest-Europa, svært vått i Frankrike og Alpene. Lavtrykkene går videre nordover, som gir våt uke i Skandinavia, tørrere etter hvert. 1–3 grader over normalen i Norden.

Uke 2 (28. nov – 4. des): Klart tørrere trend i Skandinavia. Ikke noe definert høytrykk, mest svake lavtrykk med høytrykksrygget innimellom. Tørt i Sør-Norge, muligens normal nedbør i Midt-Norge og nordover på grunn av svake lavtrykk fra vest. Normal temperatur, muligens litt under.

Uke 3 og 4 (5. – 18. des): Nå skjer det noe i prognosene – lavtrykkene ser ut til å gå i en sørlig bane inn mot Vest-Europa. Dette gir sannsynligvis kald russisk luft inn fra øst mot Skandinavia, med tørre forhold, men økt sjanse for snøfall i Sør-Sverige og Østlandet. Temperaturer under normalen. Totalt gir 70 til 80 prosent av prognosene tørre forhold i Skandinavia i uke 3.

Helt annet værmønster



I uke 4 ser det ut til å danne seg et høytrykk nær Island eller mellom Island og Norge. Totalt gir om lag 70 prosent av løsningene tørre og kalde forhold i Skandinavia midt i desember. Denne utviklingen ses i sammenhengen med en ventet vesentlig svekkelse av polarvirvelen, noe som igjen åpner for et helt annet værmønster.

– Dette betyr at dersom høytrykket i uke fire faktisk oppstår, kan det holde seg langt ut over uke fire, mest sannsynlig ut desember og muligens lenger. Det er ingen garanti for dette, men svekkelse av polarvirvelen øker klart sannsynligheten, sier Håvik Korneliussen.