Meteorolog: Finværet kan ta slutt til helgen

Det klare og fine været som minner om vår over store deler av landet kan være over. Snø, sludd og regn vil antagelig bli erstatningen.

Lavtrykksaktivitet er på vei fra flere fronter og det vil føre til ruskevær mange plasser i løpet av helgen, ifølge meteorologen.

– Vi har et lavtrykk som ligger over Troms og Finnmark, i tillegg til at det kommer et nytt lavtrykk fra Nordsjøen som går sør for landet, samtidig kommer det et annet lavtrykk innover vestlandet. Det gjør at det blir mer nedbør og mer vindfullt, forklarer vakthavende meteorolog Olav Mellem ved Meteorologisk institutt.

Dermed er det bare å pakke bort småskoene og tynnjakka igjen, og heller dra på seg luen.

Været kan snu



Mens det starter med finvær på Sør- og Østlandet, så kan temperaturen innover Finnmarksvidda dale ned til minus ti grader.

– Sør- og Østlandet får spesielt bra vær i begynnelsen av helgen. Men på søndag vil lavtrykket som kommer fra Nordsjøen føre til snø, regn eller sludd nær kysten, sier Mellem.

– I Nord-Norge så ser det ut til at det kan komme nedbør som snø i Nordland og langs kysten av Troms og Finnmark. På Svalbard vil det også bli liggende et lavtrykk der det også kan komme noen snøbyger søndag.

Også Vestlandet vil bli dominert av et lavtrykk på ettermiddagen på søndag.

– Vinden vil øke til sørlig stiv eller sterk kuling langs kysten av Vestlandet og det blir regn og sludd der.

Men samtidig understreker meteorologen at det kan komme mildere luft allerede i begynnelsen av uken igjen mange steder i landet.

Stor snøskredfare på Nordvestlandet



Den sterke vinden og nysnøen som kommer i løpet av helgen vil imidlertid gi stor snøskredfare i Sunnmøre og Indre Fjordane, melder varslingstjenesten varsom.no. NVE har derfor gått ut med varsel om faregrad 4. Da forventes det skred som løsner av seg selv.

Også for resten av Sør- og Vestlandet er det fredag betydelig snøskredfare med krevende forhold i fjellet.

For Nord-Norge vurderes skredfaren til 3- betydelig fredag for Nord-Troms, Lyngen og Lofoten/Vesterålen.