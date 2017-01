Mest snøfattige januar siden 50-tallet

Det er Norge i brunt, grønt og grått! Hele Østlandet og halve Sør-Norge ligger med barmark i slutten av januar. I Valdres har det ikke vært mindre snø siden 50-tallet.

Heller ikke på Finnskogen har det vært registrert mindre snø per 26. januar i hele perioden NVEs snømodell kan beregne – og det er tilbake til 1958.

Over store deler av Hardangervidda er årets snødekke blant de 2–3 dårligste som ligger inne i NVEs modell.

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt har gått gjennom snøkartene for 26. januar helt tilbake til 1958 – da disse registreringene startet.

– Det er helt klart en spesiell vinter. Jeg har bladd meg tilbake til 1958 gjennom tjenesten senorge.no, og finner bare en som ligner – nemlig 26. januar 1989, sier han.

VINTEREN 1989: Her er snødekket 26. januar 1989 – og dette er den eneste vinteren som ligner – av alle vintrene etter 1958. Og selv her er det mer snødekke, både på indre Østlandet og rundt Trondheim. Kart: Senorge.no

– Det er Østlandet som er ganske spesiell i vinter – her er det barmark over alt. Men fordi det faktisk skjer iblant, viser ikke modellen noen rangering i dette området, sier forsker Thomas Skaugen i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Han er hydrolog og blant annet snøekspert, og har en professorstilling i NVE.

KALD, MEN UTEN SNØ: I mangel av snø i Oslo område er det mange som benyttet vannene i Marka til skøyteturer. Her fra Kringla i Lillomarka nå i januar. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

I områdene rundt Valdres og Fagernes lufthavn er det normalt snø, og litt snø er det også i år. Men her viser modellen at på denne datoen – 26. januar – har det ikke vært målt mindre snø ifølge modellen i hele perioden den gjelder for – altså helt tilbake til 1958.

– Vi ser at vi for eksempel i Valdres-området må helt opp til 1400 meter for å finne normale snøforhold, sier han.

Det samme gjelder Finnskogen – de flotte områdene øst for Kongsvinger. Også et av Norges mest snøsikre områder – Sjusjøen og Hornsjø like ved Lillehammer har et av de mest snøfattige vintrene som er registrert.

– Det er to forhold som gjør dette – at vi har hatt mye typisk vestavær med høye temperaturer, og at vi har hatt lite nedbør når det har vært kaldt.

Også på Sørlandet må vi langt opp i dalene for å finne snø – og det samme gjelder på Vestlandet.

Snøgrensen høyere

– Vi ser jo en forventet utvikling – som samsvarer godt med hva klimamodellene har sagt. Nemlig at temperaturen stiger – og at snøgrensen blir høyere og høyere, mens nedbøren øker. I Nord-Norge har vi hatt beskjedent med snø i lavlandet, men langt over normalen i høyden. Med stigende temperatur over mange år, vil vi etter hvert få flere og flere år hvor det bare er snø på de høyeste fjellene, sier Skaugen.

Tidligere denne uken fortalte Meteorologisk institutt til Aftenposten at de har snømålinger for 141 år på Bjørnholt i Nordmarka – og bare fem av disse årene er snøfrie i januar.

En rekke skirenn er utsatt, flyttet eller avlyst som følge av den utbredte snømangelen. Holmenkollmarsjen er planlagt 11. februar, men mye tyder på at den må utsettes til 4. mars, sier arrangementssjef Ole Kristian Sørland til NRK.

Sørkedalsrennet i Oslo er allerede utsatt, og det spøker for Grenaderløpet fra Hakadal til Asker som er planlagt 18. februar, opplyser NRK.

Ikke vinter i vente



De første to ukene fremover ser det heller ikke ut til at vinteren melder seg for lavlandet i Sør-Norge:

Et månedsvarsel fra StormGeo viser svært mildt vær de to neste ukene, med temperaturer inntil 6 grader over normalen i store deler av Skandinavia. Det er også høy sannsynlighet for mye nedbør særlig på Østlandet i begge disse kommende ukene.

Dette er også hovedsignalet for de to ukene fra 13. til 26. februar, altså milde lavtrykk som kommer inn mot Vest-Europa, og snur nordover mot Skandinavia, med mildvær nedbør på Østlandet.