Må tørke flere hundre kilo fyrverkeri etter avlyst oppskyting i Tromsø

Tromsøværingene hadde sett frem til et storslagens fjellfyrverkeri nyttårsaften, men tett tåke spolerte hele feiringen - for første gang på minst 20 år.

Det var ikke bare i Oslo at tåken la seg tett på nyttårsaften. I hovedstaden hadde kommunen brukt 800.000 kroner på oppskyting, som kun de færreste klarte å se på grunn av været.

I Tromsø skulle det skytes opp fyrverkeri til 200.000 kroner, hvorav fyrverkeri var kjøpt inn til mellom 100-120.000 kroner. Det ble imidlertid avlyst på grunn av dårlig vær - først og fremst tåke.

– Vi så ikke lenger foran oss enn kanskje 15 meter, og vi skyter jo opp fra et fjell over Tromsø. Da vi gjorde en prøveoppskyting skjønte vi raskt at dette kunne vi ikke gjøre. Vi så det nesten ikke selv engang vi som fyrte det opp, sier pyrotekniker Erlend Halsensen til VG.

– Hvordan føltes det?

– Det er jo veldig stusslig, og en kjempestor skuffelse. Vi har lagt ned flere hundre timer med arbeid i forberedelsene, så det er klart det er skuffende når det ikke blir noe av.

Fuktig fyrverkeri



1. nyttårsdag jobber arrangørene iherdig med å tørke opp de flere hundre kiloene med fyrverkeri, i håp om å kunne bruke det igjen, skriver iTromsø.

ETT LYSGLIMT: Tradisjon tro fikk arrangørene likevel tent 2017-lys i fjellsiden. Foto: , Fjellfyrverkeriet

– Fyrverkeriet skytes opp fra rør, og når de rørene blir fulle av fukt og snø, så kan det bli ødelagt. Blant annet kan pappen gå i oppløsning. Nå håper vi at vi kan berge mye av det, sier Halstensen.

– Dette er første gang på minst 20 år at fyrverkeriet er blitt avlyst på grunn av vær, sannsynligvis må vi tilbake til 80- eller tidlig 90-tall siden sist, skriver Halstensen i en epost til iTromsø.

Det tok flere timer å samle inn fyrverkeriet som da var spredt ut over et stort område.

De frivillige var nødt til å jobbe fort.

– Når beslutningen ble tatt så måtte vi forsøke å berge fyrverkeriet. Veldig mye av fyrverkeriet er vått, og vi kunne ikke la det stå igjen på fjellet, skriver han.

Arrangørene håper de vil kunne skyte opp fyrverkeriet ved en annen anledning.

– Tromsø markerer jo blant annet soldagen, når solen kommer tilbake. Da kan det være en fin anledning for fyrverkeri, sier Halstensen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

DÅRLIG SIKT: Det var tett tåke på Rådhusplassen i Oslo da fyrverkeriet ble sendt opp ved midnatt. Foto: , Audun Braastad, NTB scanpix

Finansieres av folket



Tromsø skiller seg ut fra landets andre store byer ved at de har et felles fyrverkeri, som finansieres av folket, og sponsing fra industrien.

I år skulle de bruker rundt 200.000 kroner på oppskytingen, hvor kommunen bidro med rundt 15.000 kroner.

Totalt er det snakk om rundt 500 pyrotekniske enheter som skulle skytes opp, tilsvarende 160 kilo rent krutt, og rundt 300-400 kilo fyrverkeri, ifølge Halstensen.

– Dette er en tradisjon som nærmer seg 70 år. Da var det to stykker som sendte opp fyrverkeri i fjellet, og så eskalerte det. Dette er nok det største fyrverkeriet i Nord-Norge, og kanskje det stedet i landet hvor man har flest store effekter, sa pyrotekniker Erlend Halsensen til VG torsdag.