Kraftig vind over Østlandet, en til sykehus

En person er skadet og fraktet til sykehus i Østfold etter å ha blitt truffet av en gren som kom med et voldsomt vindkast. Også i Vestfold blåser trær over ende.

– Det blåser trær ned i alle retninger nå, dette er mye vind i dette området, sier

operasjonsleder Runar Eriksen i Østfold politidistrikt. Også politiet i Telemark og Buskerud melder om sterk vind og trevelt.

Truffet av gren

En mann i Moss ble fraktet til Kalnes sykehus med åpent sår i hodet etter å ha blitt truffet av en flygende gren.

– Vi kjenner ikke omfanget av skadene hans, sier Eriksen.

Han sier at det blåser liten storm i området, og at det merkes godt i bilen enkelte steder på E6 gjennom fylket. Han opplyser at vinden på Strømtangen ved Fredrikstad er oppe i liten storm fra sør.

REDDET CABINCRUISER: Denne lystbåten var i ferd med å slite seg fra fortøyningene i Fredrikstad. Her har mannskap fra redningsskøyta Horn Rescue fått kontroll på den. Foto: Horn Rescue





Grov sjø

Redningsskøyten Horn Rescue var i 0945-tiden onsdag i ferd med å gå ut fra Skjærhalden for å hjelpe en båteier i Fredrikstad:

– Det blåser stiv til sterk kuling rett fra sør her, og det er grov sjø. Han har en kabincruiser som er i ferd med å slite seg, den ligger i munningen til Glomma. Vi tenker å få et slep i den, og få mannen med og legge den i en smulere havn, sier skipper Pål Bustgaard på Horn Rescue til VG.

Ifølge Moss Avis har fergeselskapet Bastø Fosen måttet avlyse to avganger i dag, og rederiet melder at det blåser vindkast på inntil 27–28 sekundmeter i kastene midtfjords.

Sterk vind i Buskerud, Telemark og Vestfold

Også på andre siden av fjorden melder politiet om mange mindre skader. Her har politiet fått inn flere meldinger om trær som har blåst over ende og reklameskilt som ligger i veien.

– Vi har vindkast som er oppe i liten storm på Rygge, og på Færder fyr blåser det liten storm. Dette er mye vind i dette området, sier statsmeteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt.

– Det blåser på det meste nå, og vinden skal løye en god del når klokken blir 12, sier han.

Også på Vestlandet er det varslet meget sterk vind idag, full storm i Rogaland. Det er foreløpig ikke meldt om alvorlige skader.