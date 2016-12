Kraftig uvær i Nord-Norge skaper kaotiske forhold

Det er meldt om personskader, strømbrudd, samt biler og busser som er tatt av kraftig vind i Hammerfest.

Nødetatene rykket torsdag kveld ut til en ulykke i Storsvingen i Hammerfest. To biler og til sammen tre personer er involvert.



Det er meldt om personskade, men antall skadede og skadegrad er foreløpig ukjent, opplyser Finnmark politidistrikt.



– Vi har brann, ambulanse og politi på stedet nå. De skadede skal være tatt ut av skadestedet og på vei til Hammerfest sykehus, sier operasjonsleder Andreas Haugåsen i Finnmark politidistrikt til VG.

– Vi antar at vinden er årsaken til at bilene kolliderte, nettopp fordi værforholdene er harde. Vi har enda ikke vært i kontakt med noen av dem som er involvert i ulykken, sier han.

Strømbrudd



Operasjonslederen bekreftet også torsdag kveld ovenfor VG at hele sentrum i Hammerfest er uten strøm.

– For øyeblikket er det kaotiske forhold og strømbruddet påvirker våre systemer. Men mannskapet gjør så godt de kan, sier han.

De jobber nå iherdig med å sperre områder for å unngå at flere farlige situasjoner skal oppstå.

Hammerfest Energi AS sier til VG noen minutter senere at strømbruddet var kortvarig.

– Vi hadde en kort periode der strømmen hadde gått. Noen strømbrytere falt ut på grunn av det heftige været. Nå skal det være i orden, men vi har folk i beredskap tilfelle det oppstår problemer, sier administrerende direktør i Hammerfest Energi, Jon Eirik Holst.

Biler og løsøre

Både ferger, hurtigbåter, fly og busser har også hatt problemer flere steder i Nord-Norge torsdag som følge av kraftig vind opp mot storms styrke.

En bybuss blåste av veien på glatt føre på strekningen mellom Prærien i Hammerfest og Forsøl, skriver ifinnmark.

Episoden skjedde ved 19-tiden. Ingen ble skadd i ulykken, men busselskapet Boreal har valgt å innstille all trafikk i Hammerfest inntil videre ifølge politiet.

Også flere personbiler har blåst av veien i byen, først en som sto parkert og deretter en bil som kjørte på riksvei 94. På en svært glatt veibane ble bilen tatt av vinden og blåst inn mot autovernet, skriver Nordlys.

Politiet i Finnmark melder også på Twitter at skilt og bygningsmaterialer er blitt tatt av vinden og blåser av gårde. En lastebillass med isopor kom også på avveie i vinden. Deler av lasten ble fanget opp av et reingjerde.

«Vi oppfordrer alle som skal ut og kjøre om å vurdere behovet da været skaper store trafikale utfordringer», skriver Finnmark politidistrikt på Twitter.

Stengte veier

Isbjørnhallen – en flerbrukshall ved Prærien i Hammerfest – holder også på å miste stålplater som er festet til veggen. Brannvesenet besluttet å stenge hallen med umiddelbar virkning. Et busskur har også blåst i stykker samme sted.

I løpet av kvelden ble flere veistrekninger i området stengt på grunn av været. Det gjelder blant annet fylkesvei 183 Børselv-Veidnesholmen, fylkesvei 98 Børselvfjellet på strekningen Lakselv-Tana, samt E69 Hønsa-Nordkapptunnelen.

Også riksvei 77 Graddis ved Tjernfjellet er stengt på grunn av berging av et vogntog.

Forsinkelser og kanselleringer

I tillegg til kraftig vind i Finnmark blåser det også kraftig andre steder i Nord-Norge. I Tromsø måtte et SAS-fly gi opp forsøket på å lande og fly til Bodø istedenfor. Flyet skulle egentlig ha landet klokken 18.50.

Flyplassen ble midlertidig stengt, men ifølge pressesjef Knut Morten Johansen i SAS vil flyet fylle opp drivstoff og prøve på nytt. Det er en rekke forsinkelser på flyplassen i Tromsø torsdag som følge av uværet.

Widerøe har måtte innstille sine avganger til Hammerfest og Lakselv torsdag kveld.

Flyforsinkelser sørget også for at kapteinen på hurtigbåten mellom Tromsø og Finnsnes/Harstad ble kraftig forsinket på ettermiddagen. Båten måtte rett og slett vente på kapteinen og kom seg av gårde nærmere halvannen time for sent.

Flere andre ferger og hurtigbåter i Troms måtte også innstilles på grunn av uværet torsdag.