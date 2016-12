Kraftig uvær herjer i Finnmark: Orkan i Båtsfjord i natt

Et voldsomt uvær i Finnmark har ført til store problemer siden i går kveld. Fredag er en rekke veier og fjelloverganger stengt.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Natt til fredag blåste vinden opp i orkan styrke i Båtsfjord i Øst-Finnmark. Mellom klokken 1 og 4 ble det i minst ti minutter registrert middelvind på 34 meter i sekundet – som er akkurat over grensen til orkan.

– Vindkastene her har vært oppe i 44 meter i sekundet. Dette er en målestasjon som ligger i 150 meters høyde, mulig den ligger litt utsatt til. Men det har blåst sterk storm i Finnmark i natt, som er graden under orkan, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo til VG fredag morgen.

Samtidig var rundt 20 veier i fylket stengt på grunn av uværet.

– Uværet er kraftigst i Øst-Finnmark nå. Det blåser fortsatt full storm hist og her, sier vakthavende meteorolog Jon Austerheim ved Vervarslinga Nord-Norge til VG ved 9-tiden.

Meteorologisk institutt har sendt ut et OBS-varsel for fylket.

Advarer bilister

Med den kraftige vinden følger også snø og snøfokk og svært vanskelige kjøreforhold.



– Det blir nokså dårlig sikt med så kraftige snøbyger, sier Austerheim.

Like etter halv fem natt til fredag gikk politiet i Øst-Finnmark ut med en advarsel på Twitter.

– Bruk fornuft og ikke sett dere i bil nå på morgenkvisten da været er svært dårlig. Avvent bedre vær, er oppfordringen fra politiet.



Politiet advarer også om økt snøskredfare som følge av kombinasjonen vind, snø og økte temperaturer. Strekningen Elvenes-Jakobsnes på fylkesvei 354 i Sør-Varanger var fredag morgen stengt på grunn av ett omtrent 100 meter bredt snøras.

Tre-fire biler ble stående fast etter at raset gikk, mens én bil fikk ras over seg.

Ingen personer har imidlertid kommet til skade i forbindelse med uværet, opplyser Henning Robertsen ved Finnmark polidistrikt.

– Det har vært mange små redningsaksjoner som ikke har utartet seg til noe større. Folk har kommet seg løs ved egen hjelp eller via brøytemannskap og politi, sier han.

Torsdag kveld herjet uværet i Hammerfest. Politiet og brannvesenet ble nødt til å stenge hovedgaten gjennom byen. Foto: Tipser

Hurtigrute mistet motorkraft



Den voldsomme vinden førte også til at Hurtigruten fikk problemer natt til fredag.

Kort tid etter klokken 1 meldte kapteinen på hurtigruteskipet MS Kong Harald om tekniske problemer utenfor kysten av Mehamn i Øst-Finnmark.

Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) iverksatte et hjelpeoppdrag, og politiet i Finnmark opplyser at de satte stab for å være forberedt dersom situasjonen skulle forverre seg.

Aksjonen ble imidlertid avblåst og ingen passasjerer måtte evakueres, skriver ifinnmark.

– «Kong Harald» fikk ved 1-tiden tekniske problemer med én av skipets to hovedmotorer om bord. Situasjonen var ikke kritisk og hele tiden under kontroll. Det var ikke på noe tidspunkt fare for skipet eller de om bord, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til VG.

På grunn av det dårlige været ble HRS varslet, og de sendte et kystvaktskip til området. Hurtigruteskipet har imidlertid kunnet seile for egen maskin. Fredag formiddag lå skipet i le utenfor Honningsvåg.

– Det er så dårlig vær at det ikke kommer til kai, men det viktige var å komme i le for vinden. Skipet seiler videre mot Tromsø så fort været letter litt mer, sier Ege.

Minker i ettermiddag

Ifølge Meteorologisk institutt ventes vinden å minke fredag ettermiddag.

– Det har minket i Vest-Finnmark. Det er periodevis kuling utsatte steder. I øst går det ned til omtrent samme nivå tidlig i ettermiddag, sier Austerheim ved Vervarslinga Nord-Norge.

Han opplyser at vinden i morgentimene fredag var oppe i full storm både på Banak i Lakselv og i Vadsø.

Kjøretøy av veien

Torsdag kveld var det også full storm i Hammerfest. En hovedfartsåre ble stengt og delte byen i to, men ble natt til fredag åpnet igjen. På morgenkvisten kom det imidlertid stadig inn meldinger om biler som har havnet av veien, sier operasjonsleder Sverre André Opdahl i Finnmark politidistrikt.

– Det har også vært meldt om to vogntog som har havnet på utsiden av kjørebanen ut mot Honningsvåg, sier han.

I tillegg fikk en bybuss problemer og blåste av veien på glatt føre på strekningen mellom Prærien og Forsøl i Hammerfest torsdag kveld, skriver ifinnmark.

Det har imidlertid ikke vært meldt om alvorlige personskader i vestfylket som følge av uværet. Én person fikk kun lettere skader i en kollisjon mellom to biler i Storsvingen i Hammerfest torsdag kveld, mens to andre kom uskadd fra hendelsen.

– Vi antar at vinden er årsaken til at bilene kolliderte, nettopp fordi værforholdene er harde, sa operasjonsleder Andreas Haugåsen.

– Akkurat nå er det betydelig mye bedre vær kontra i går, men det er ikke optimalt. Fjellovergangene ikke langt herfra er stengt og kolonnekjørt, sier Opdahl fredag formiddag.

Haugåsen bekreftet også torsdag kveld overfor VG at hele sentrum i Hammerfest var uten strøm. Noen minutter senere opplyste Hammerfest Energi AS at strømbruddet var kortvarig.