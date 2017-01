Kraftig storm på vei mot Nord-Norge

Et kraftig uvær som kan komme opp i sterk storm og muligens orkan er på vei mot Nord-Norge onsdag.

Yr eller pent? VGs vær-app sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm.

Last ned her: iPhone/iPad

Android

Meteorologisk institutt har innført øktSermiddag fra Stad og nordover Helgelandskysten. Natt til torsdag ser den ut til å kunne øke til full og sterk storm og muligens også til en orkan.

Les også: Kraftig sønnavind gir mildvær

Kan bli ekstremt

Å innføre økt overvåkning er et tidlig varsel for uvær som kan utvikle seg til et ekstremvær – men beslutning om å erklære ekstremvær tas gjerne når uværet er kommet nærmere.

Les også: NRK-program tatt av storm

– Det er et forholdsvis kraftig lavtrykk som går i en nokså nordlig bane, og kommer inn onsdag ettermiddag. Vindstyrken er også et resultat av at vi har et nokså kraftig og blokkerende høytrykk over Kontinentet, slik at vindfeltet mellom høytrykk og lavtrykk blir ekstra kraftig. Det vil kunne gi liten storm om ettermiddagen onsdag fra Stad og nordover kysten. Mot natten vil vinden kunne øke til full og sterk storm med vindstyrke oppunder orkan – 30 sekundmeter, sier meteorolog Beathe Tveita i StormGeo til VG.

Les også: Helseskadelig luft flere steder

HER KOMMER STORMEN: Slik ser vindbildet ut ifølge prognosene onsdag ettermiddag og kveld. Her blåser det mest fra Stad og nordover, men utpå natten kommer stormen til området Lofoten-Finnmark. Grafikk: Earth.nullschool.net

Vindkast av orkans styrke

Den kraftigste vinden kan være over i løpet av natten, men selv neste da blåser det kraftig fra nordvest helt fra Troms og sør til Mørekysten.

Meteorologisk institutts beskrivelse av situasjonen er slik:

Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms:

Onsdag kveld nordvest sterk storm, kan hende orkan i Vesterålen og Troms. I tillegg ventes sterke vindkast på 35–45 m/s. Minkende natt til torsdag.

Finnmark:

Natt til torsdag nordvest sterk storm. I tillegg ventes sterke vindkast på 35–40 m/s. Minkende torsdag morgen.

Et lavtrykk under utvikling befinner seg mandag formiddag nordvest for Azorene. Lavtrykket vil styrke seg mens det beveger seg nordover i Nord-Atlanteren. Onsdag ettermiddag eller kveld vil lavtrykket treffe Nord-Norge. Det er fortsatt usikkerhet angående nøyaktig lavtrykksplassering og tidspunktet for når den sterkeste vinden inntreffer. Hele Nord-Norge fra Salten og nordover er utsatt, men mest sannsynlig vil den sterkeste vinden ramme strekning Lofoten til Nordkapp onsdag kveld. I løpet av natt til torsdag vil lavtrykket bevege seg gjennom Finnmark. Hendelsen ventes å være over i løpet av torsdag morgen eller formiddag.

Kan bli nedgradert

I meldingen understrekes det at dette ikke er et ekstremvarsel, bare et varsel om økt overvåkning, med anmodning om at publikum sjekker nyhetsmediene i dagens fremover. Meldingen forteller også bare om potensialet til dette uværet, og er ikke noe detaljert ekstremværvarsel.

– Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.