Kraftig regnvær flyttet seg fra Østlandet til Vestlandet

Det kraftige regnværet som lenge så ut til å sikte på Østlandet lørdag, har skiftet kurs: Offeret blir i stedet Vestlandet.

– Lavtrykket har endret kurs såpass mye at den kraftige nedbøren i stedet kommer sammen med kuling inn mot Vestlandet, forteller meteorolog Beathe Tveita i StormGeo.

En serie med svært regntunge lavtrykk har den siste uken sust inn over Sør-Norge og særlig Sør- og Østlandet. Årsaken er ifølge norske meteorologer en forstyrrelse i de store værsystemet – forårsaket av den tropiske orkanen «Gert», som nå beveger seg nordover i Atlanterhavet.

Leste du: Ny omgang med tungt regn

Mer i Telemark

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

– Vi får et regnvær torsdag kveld og natt til fredag, som har sett nokså hissig ut i prognosene, men som nå ser ut til å gi om lag 30 mm i Agder og Telemark, og tilsvarende mengde på Vestlandet.

30 millimeter regn regnes gjerne som en solid vestlandsk rotbløyte. Men nedbørsmengden kan muligens by på utfordringer i Agder og Telemark, som allerede har fått betydelige mengder nedbør den siste uken.

Leste du: Hetebølge i Europa ga mye regn hos oss

Våt lørdag i vest

Lørdag blir det mer regn på Vestlandet, og nå kommer det en del:

– Prognosene viser at det meste kan komme i området fra nordre del av Rogaland og nordover mot Sogn og Fjordane. Her kan det komme 50–70 mm på 24 timer, samtidig som at det kan blåse kuling, advarer Tveita.

Østlandet derimot, kan gå lørdagen nokså sorgløst i møte, og slipper unna med skyet vær og en regnbyge eller to. Det samme gjør Sørlandet.

Sierra Leone: Minst hundre barn omkommet

Vått i nord

Men helgen er ikke over – for lavtrykket som laget regn over Telemark og Agder torsdag og natt til fredag, beveger seg nordover, og når Trøndelag og Helgeland lørdag, og blåser seg kraftig opp søndag:

– Søndag ventes det store nedbørsmengder over neste hele Nord-Norge, sammen med nokså kraftig vind – nordøstlig kuling – på kysten. Regnværet kan legge fra seg fra 40 til 60 mm nedbør i et stort område fra Nord-Trøndelag og helt til Troms og Finnmark, sier Tveita.

Orkanrest på vei

VÅTT SØNDAG: Store deler av Nord-Norge kan få 40–60 mm nedbør søndag. Kart: StormGeo

Den tropiske orkanen «Gert» vil i løpet av helgen ankomme det såkalte vestavindsbeltet, og ser nå ut til å følge vestavinden inn mot våre områder tirsdag. Orkanrester som dette er ofte litt lumske og vanskelig å varsle, særlig kan de gi mye mer regn enn prognosene tar høyde for. Men det er en meget svak rest som kommer, ser i værkartene ut som et ordinært, litt svakt lavtrykk:

– Det vingler litt i prognosene, en versjon har ført det inn over Kontinentet, en ny inn over Sør-Norge, hvor det har styrket seg og gitt mye regn, men nå ser det ut til å svinge nordover Norskehavet og mest gi en del regn inn mot Vestlandet ut over i neste uke, sier meteorolog Beathe Tveita.