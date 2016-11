Kraftig regn på Svalbard – frykter flom og skred

I løpet av 24 timer kan Spitsbergen få like mye nedbør som det vanligvis kommer på fem måneder.

– Det er all grunn til til å være obs, sier vakthavende meteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt til VG.

Han har akkurat sendt ut en OBS-varsel for øya Spitsbergen på Svalbard.

– Månedsmåling på Spitsbergen ligger normalt på 14 millimeter. En nedbørsmengde på 50 millimeter i løpet av 24 timer er uvanlig og innebærer risiko. I fjellområdene kan nedbørsmengden også nå 100 mm, legger han til.

Smits advarer folk mot vann på avveie, lokale oversvømmelser og jord- og slomskred.

Varmegrader og full storm



Temperaturene på øya Spitsbergen har vært milde de siste dagene. Nå blir det mildere, og den er ventet å stige til cirka fem varmegrader.

– Det fører til at snøen i høyden smelter. Da vil det selvsagt også renne mer i elver og bekker også, forklarer Smits.

Fra mandag formiddag er det også ventet sterk kuling som vil utvikle seg til periodevis full storm utpå ettermiddagen. Det er i fjellområdene at det kommer til å herje på som verst med kraftige vindkast mellom 25 og 30 meter i sekundet.

–Unormalt



Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) advarer mot lokale oversvømmelser jord- og flomskred i bratt terreng.

– Nedbørsmengden som kommer tilsvarer en nedbørsmengde som i utgangspunktet ville ha kommet i løpet av fem måneder. I tillegg er det vanligvis snø i denne perioden og ikke regn. Det er altså ekstreme mengder, sier seksjonssjef Herve Colleuille for varsling av flom og jordskredfare ved NVE.

Han anbefaler folk å unngå ferdsel i bratt terreng og sørge for at vann renner fritt i elver og bekker, slik at vannet ikke samles opp.

– Det er heller ikke usannsynlig at noen veier må stenges, men situasjonen kan selvsagt endre seg i løpet av mandag, opplyser Colleuille.

Han sier de følger situasjonen tett og kommer med fortløpende oppdateringer sammen med Meteorologisk institutt.