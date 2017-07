Knallvær over hele landet

I helgen har det blitt målt i underkant av 30 grader i Vestfold og finværet fortsetter.

Helgen har bydd ordentlig sommervær. I Finnmark har det blitt målt temperaturer over 25 grader enkelte plasser.

– Det som er spesielt i Finnmark, er at det har vært varmt ved kysten og ikke bare ved indre strøk, sier meteorolog Ida Fossil ved Meteorologisk institutt.

På lørdag var Torød varmest i landet, her ble det målt rett i underkant av 28 grader. På Sør- og Østlandet har det også stort sett vært gode temperaturer, men på søndag var det enkelte steder med torden.

I Oslo ble det målt 26,4 grader på det varmeste i helgen, men i dag vil temperaturene synke til rundt 20 grader.

Varmest i nord

I dag er det et temperaturskille som deler fylket i to. I morgentimene har temperaturen i Vest-Finnmark ligget på rundt ti grader, mens det i Øst-Finnmark har den vært på rundt 20 grader.

– I dag vil temperaturene synke og det kan se ut som at Øst-Finnmark vil bli varmest i landet, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes, ved Meteorologisk institutt.

Fortsatt strandvær

Moxnes forteller at det fortsatt vil være fint vær ut uken på Sør og Østlandet, med perioder med sol og lite nedbør.

– Det blir ikke knallvær, men hvis man ikke er for kresen, vil det fortsatt være strandvær i store deler av Sør-Norge, sier Moxnes.

Det legger seg et lavtrykk over Finland som vil gi noe nedbør mot Troms. Fossli forteller at Øst-Finnmark vil beholde finværet frem til onsdag.

– På onsdag vil det komme noe regn som vil få temperaturene til å falle til rundt ti grader. Så det gjelder å nyte finværet mens man kan, sier Fossli.