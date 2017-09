Knallhelg i vente – og godværet kan vare langt inn i neste uke

Gjør klart for en strålende høsthelg! Etter den våte uken klarner det opp med sol og pent vær over store deler av landet.

– Ja, vi kan faktisk få temperatur på 15–16 grader i helgen i Bergen, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo – med klar adresse til sykkel-VM, som starter lørdag.

Kjemper

Godværet skyldes en høytrykksrygg som kjemper seg fram og ser ut til å holde stand til godt over helgen, selv om den ser litt rufsete ut i noen prognoser.

– Nokså store deler av landet vil få ganske bra vær, faktisk er det Østlandet som kan få noe gråvær fra sørøstlig vind etter hvert, sier han.

Den flotte værtypen ser ut til å kunne holde seg fram til onsdag, da øker usikkerheten. I utgangspunktet kan det da komme et nokså vanlig lavtrykk inn mot Sør-Norge, som i så fall vil gi en del nedbør.

Orkan-rest

– Men mye kan skje fram til da, for eksempel kan høytrykksryggen styrke seg og bli værende og gi fortsatt fint vær.

Men neste uke har en stor joker: Restene etter den tropiske orkanen Josè.

JOSÈ TIL HØYRE: Her er den tropiske orkanen Irma mens den dundrer over Florida mandag, tett fulgt av den noe mindre Josè til høyre, som ikke når land i USA. Den kommer imidlertid nordover, og kan bli dratt inn i vestavindsbeltet og gi uforutsigbart kraftig regnvær her mot neste helg. Foto: Ho , AFP

– Dette er en orkan som kommer i kjølvannet etter Irma, men som ikke treffer land. Den snurrer nordover og ser ut til å forsterke seg. I løpet av helgen vil den nå vestavindsbeltet, og da kan den komme inn mot våre områder mot neste helg.

Dette vil i så fall kunne gjøre slutten på sykkelfesten i Bergen til en våt opplevelse.

Håvik Korneliussen understreker at prognosene for Josès vandring er sprikende – noen viser at den går rett nordover og inn i Arktis.

Onsdagens prognose tyder på at det bygger seg opp en ny høytrykksrygg i Nord-Atlanteren mot neste helg, noe som er gode nyheter.

– Flere løsninger gir signaler om at Josè går rett inn i Arktis, og forårsaker høytrykkspreget og tørt vær hos oss fremover, sier Håvik Korneliussen.

Tørre uker

– Josè ser ut til å ha mye latent energi, og kan skape mye forstyrrelser. Så om den skulle ta vår vei, kan den gi svært mye nedbør, sier han.

Videre fremover viser månedsprognosen et uvanlig sterkt signal for at lavtrykkene tar en svært sørlig bane i slutten av september og inn i oktober.

– Dette vil gi våte forhold på kontinentet, og delvis i sørlige Sverige og på Østlandet, men tilsvarende tørre forhold de fleste steder hos oss, sier Håvik Korneliussen.

Her er månedsvarselet:

Uke 1 (11.-17. sep.): Et stort lavtrykk passerer Scandinavia i starten på uken, etterfulgt av et høytrykk som bygger seg opp over hele landet i helgen.

Uke 2 (18.-24. sep.): Tørr start på uken på grunn av høytrykksryggen, mer usikkert senere i uken. Et lavtrykk på vei, men det kan bli stanset hvis høytrykket holder stand.

Uke 3 og 4 (25.sept-8. okt.): Ganske sterkt signal som sender lavtrykkene i sørlig bane og inn over Kontinentet, som vil gi våte uker der, og godt under normalen med nedbør i Norge.