Kan bli tosifrede minusgrader i Troms

Det kan bli ned mot minus 10 om natten i Troms, og på Finnmarksvidda kan kvikksølvet havne på 15 blå.

Vinteren har nemlig ikke gitt helt slipp ennå. Og med sol og fravær av skyer, som det har vært nordpå denne påsken, blir det fort kaldt om natten.

– Det er litt avhengig av skydekket, men blir det klarvær kan det fort bli ned mot minus 10, sier statsmeteorolog Mariann Foss ved Meteorologisk institutt om hva tromsøværingene kan vente seg.

Det var Nordlys som først skrev at det kan bli tosifrede minusgrader i Nordens Paris.

– For indre strøk av Finnmark er prognosene nede på minus 15. Også her er det litt avhengig av skydekket, men mellom 10 og 15 minus er nok reelt nattetid for Finnmark de nærmeste dagene, sier Foss.

Kaldt i Nord-Europa

– Det er veldig kaldt til å være i midten av april og det er lavere temperaturer enn normalt i hele landet, sier Foss.

Hun opplyser at det er kaldt i hele Nord-Europa for tiden.

I Frankrike ligger temperaturen på 12 grader på dagtid og man må sør for Alpene for å komme på 20-tallet.

– Vi har fått langvarig kald luft fra nordpolen, sier Foss og forklarer at det ligger et høytrykk ved Azorene og som har gitt en svingning i jet strømmen slik at det kommer kald luft til våre breddegrader.

– Det har litt med høytrykk- og lavtrykksplasseringen å gjøre, og at det er nordavind og kaldt. April er en lunefull måned, sier hun.

Og at havet fortsatt er kaldt, bidrar heller ikke til å få opp temperaturen.

– Etter påske ser det ut som om temperaturen kryper litt oppover lengst i sør, men nord for Stad og Dovre vil det antagelig være ganske kjølig også etter påske og fortsatt kaldere enn normalt, sier Foss.