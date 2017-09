Kan bli superseptember

Det kan være lurt å plotte inn en tur på hytta eller andre uteaktiviteter i andre halvdel av september.

– Det kan hende det blir en ettersmak av sommeren, sier vakthavende meteorolog ved StormGeo, Olav Krogsæter.

Skal vi tro 45-dagersprognosen utarbeidet av Storm GEO, ser det ut til at de to siste ukene blir rekordtørre – i hvert fall sett opp imot den klissvåte sommeren mange i Norge har måttet gjennomgå.

September starter med litt vekslende grad av nedbør, ifølge prognosen, men så kan det gå mot to ukers «tøvær».

– Fra midten av september begynner signalene å vise en mye tørrere værtype, og den siste uken i september, er det et uvanlig kraftig signal om mange dager uten nedbør. Det kan selvsagt dryppe litt enkelte steder, men det ligger an til å bli usedvanlig mye tørrere enn vanlig for september, sier Krogsæter.

Et høytrykk Vest-Russland blir årsaken.

– I denne typen prognoser er det en tendens til at et slikt høytrykk strekker seg ut over Skandinavia. Lavtrykkene kommer ikke inn, og dermed kan vi få en strålende avrunding av september, sier han.

– Hvor sikre er 45-dagersvarsler?

– Slutten av perioden kan man egentlig bare glemme, men det er faktisk lettere å varsle været høst og vinter enn på sommeren. Om sommeren er det mye lokalt regn, som er vanskelig å melde.

TOPP TI NEDBØR I SOMMER 1. Gullfjellet (Bergen) i Hordaland, 1145,7 mm. 2. Kritle i Hordaland, 1042,2 mm. 3. Hundseid i Vikedal i Rogaland, 1004,9 mm. 4. Opstveit i Hordaland, 881,4 mm. 5. Skredderdalen i Hordaland, 827,1 mm. 6. Lurøy i Nordland 821,3 mm. 7. Haukeland - Storevatn i Hordaland 817,3 mm. 8. Brekke i Sogn i Sogn og Fjordane, 799,1 mm. 9. Liarvatn i Rogaland, 792,7 mm. 10. Sand i Ryfylke i Rogaland, 786,4 mm. (Kilde: Sommerstatistikk fra yr.no)

– Hva med temperaturen, blir det «indian summer» under tørrværet i andre halvdel av september?

– Prognosen viser ikke hvor varmt det kan bli. Men generelt på den tiden av året er det ofte kaldere på nettene og godt og varmt på dagtid, når det er fint vær.

Fin helg, så labert



– Vår langtidsprognose er ti dager frem, altså cirka frem til neste helg. Prognosene for førstkommende helg ser ganske så greie ut for hele landet, med unntak av i Nord-Norge, der det kan bli en god del skyer og regn, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Anita Ager-Wick.

Nesten over hele landet bygger det seg opp et høytrykk nå inn mot helgen, med opphold og en del sol. Nordvestlandet har kanskje de beste utsiktene, med temperaturer opp mot 20 grader. Søndag kan det imidlertid bli litt spredt regn østafjells og i Nord-Norge blir det en del vind på kysten, «etter kirketid».

For dagene frem mot 10. september er prognosene mer usikre.

– Det er en maktkamp mellom høy- og lavtrykkene i Atlanterhavet. Det kan nå ser ut som om lavtrykkene vinner, men det er usikkert. I første del av neste uke kommer et lavtrykk østfra, og som vanlig kommer disse med en del regn. Dermed kan vi vente oss en våt mandag i Sør-Norge etter den ganske fine helgen. Men det blir nok en mye finere start på neste uke i store deler av Nord-Norge, i hvert fall værmessig, sier meteorologen.