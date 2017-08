Kaldeste juli på 17 år på Vestlandet, bare fire dager over 25°C i Oslo

Litt skuffet over sommeren? Mulig du har grunn til misnøye. Hovedstaden har ikke hatt færre sommerdager siden 2010.

Stiger temperaturen til over 25°Celsius, snakker vi om en meteorologisk høysommerdag. I juli i år opplevde hovedstaden bare 3 – tre – slike, noe som er en nokså sterk kontrast til den stønnende varme juli 2014 – med hele 20 slike +25-dager.

Kjølig kjølig

– Vi har hatt en noe kjølig sommer, og det kan se ut som om dette skyldes perioder med nordvestlig, kjølig vind, særlig på Nord-Vestlandet, men også på Østlandet, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

Både i år og i 2015 har jetstrømmen – den kraftige, smale luftstrømmen som går rundt nordpolen fra vest mot øst høyt oppe i atmosfæren – gått like over Sør-Norge. Denne luftstrømmen trekker med seg lavtrykk.

– Det betyr hyppig passasje av lavtrykk og mye vekslende vær. I 2014, derimot, var vi velsignet med høytrykk, særlig i juli, forklarer Mamen.

Hittil i år – det vil si i månedene mai, juni og august – har Oslo bare opplevd 4 slike

+25-dager, mens vi i fjor registrerte hele 14 i samme periode på Blindern.

Slapp toppdag

Store deler av Sør-Norge har hatt en nokså kjølig sommer – i alle fall i forhold til hva vi er blitt vant med de siste tiårene. Høyeste maksimumstemperatur er på skarve 28,5 grader, registrert i Midtre Gauldal i Sør-Trøndelag 21. juli. Det er hele 25 år siden høyeste makstemperatur var så lav, heter det i juli-rapporten fra Meteorologisk institutt.

I JUNI: Dette bilder er fra bryggen i Bergen den 22. juni i år. I juni måned regnet det hver eneste dag i Bergen. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

0,5 grader under

Meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo mener juli har vært kjølig:

– Selv om statistikken viser at middeltemperaturen for juli har vært omtrent som normal, altså perioden 1961-1990, er realiteten at de fleste steder har opplevd en juli som har vært 0,5-1 grad kaldere enn middelet for de siste 30 år, sier han.

– Forholdsvis kjøligst har det vært på Vestlandet der Sola ved Stavanger har hatt den kaldeste juli siden år 2000.

Han peker på at hele 27 dager i Oslo har vært over 20 grader, mens tilsvarende i Bergen bare er 10.

– Værvinnerne i juli var nok Østlandet og dels Nord-Norge.

Første halvdel av juli var uvanlig kald i store deler av landet, og særlig på Vestlandet som ikke opplevde en eneste dag med over 20 grader. I fjell og dalstrøkene nord på Østlandet våknet en opp til lokal nattefrost både i dagene 6–7. juli og 13–18. juli.

– Det hele slo om fra 19. juli, da vi fikk inn høytrykk som holdt lavtrykkene unna. Mange opplevde de første skikkelige sommerdagene, og både i sør og nord ble det registrert 27–28 grader.