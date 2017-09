Høstlig værtype i vente – men Østlandet kan få fin høstferie

Værgudenes superseptember er over denne uken, og avløses av kraftig vind og regnvær. Men Nord-Norge holder stand, og kanskje Østlandet redder høstferien!

– Vi har en kamp mellom kjemper, det store høytrykket over Kola og lavtrykk i vest, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt.

Høstferien 2017 Kommende uke holder skoler i disse fylkene høstferie, mer at Hedmark og Telemark ikke har fri: Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Oslo, Oppland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold. Finnmark: Man 2. og tirs 3. oktober (planleggingsdager) on. 4. – fr. 6. oktober fri Nordland: Bare fri onsdag 4. – fredag 6. oktober Troms: Bare fri torsdag 5. – fredag 6. oktober Uken etter, altså fra mandag 9. oktober, har disse fylkene høstferie: Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Rogaland, Sogn og Fjordane og Telemark

– Vi vet at høytrykket ikke vil vare evig, og da slipper lavtrykkene til. Spørsmålet er om hvor lenge høytrykket holder stand, og dette er prognosene ofte ikke så gode på, medgir hun.

Forandring på vei

Værtypen som har reddet sykkel-VM i Bergen er nettopp plasseringen av høytrykket over Kola, eller området Finland og vestlige Russland.

Dette har sammen med lavtrykk i vest, gitt en storstilt sørlig og sørøstlig lufttransport, som har gitt strålende, mildt og solrikt vær over hele landet – bortsett fra Østlandet.

– På Østlandet har vi hatt en kjedelig værtype med et lokk av skyer over, og til dels regnvær. Nå blir det i alle fall forandring på dette, spørsmålet er hvor mye av regnet som kommer inn over Østlandet, sier hun.

Sterk vind

Slik prognosene så ut tirsdag, viser det en sterk vindøkning allerede fra onsdag av på Vestlandet, både Rogaland og Hordaland kan få både stiv og sterk sørlig kuling med risiko for kastevinder i fjordene.

Lavtrykket – som er typisk høstlig og svært – ligger i området Island, og ser ut til å sende mengder med nedbør inn over Vestlandet og Sørlandet fra fredag av.

– Nord-Norge ser ut til fortsatt å ligge på høytrykk-siden av denne omleggingen, det vil si at vi fra Stad og Dovre og nordover fortsatt vil ha vakkert septembervær, påpeker Thyness.

Neste uke har mesteparten av Østlandet og Sørlandet høstferie, med unntak av Telemark og Hedmark, som har høstferie uken etter.

Kan bli bra høstferie

Prognosene tirsdag gir en viss sjanse for at Østlandet klarer seg med ganske bra vær gjennom helgen, mens Sørlandet nok vil ligge i regnvær.

– Men når det gjelder mandag og tirsdag, er usikkerheten større. Her viser tirsdagens prognoser at lavtrykket slipper til over hele Sør-Norge, men dette kan gjerne se annerledes ut om noen dager. Høytrykket i øst kommer til å svekkes, men spørsmålet er hvor fort det går. Dermed kan vi gjerne få en langt lysere situasjon på Østlandet enn hva det ser ut i dag, sier hun.

Temperaturene er fortsatt uvanlig høye til å være slutten av september, og det skyldes at vi fortsatt ligger i en sterk sørlig luftstrøm – det vil si at Østlandet kan ligge på 15–20 grader og Nord-Norge oppunder 15.

– Men Vestlandet og Sørlandet vil nok få en merkbar dupp i temperaturen når regnværet kommer inn, understreker statsmeteorolog Vibeke Thyness.