Hjem fra fjellet? Slik blir været de neste dagene

En ny uke med vinterferie står for døren – og været blir slett ikke så verst. De som skal hjem i dag, bør imidlertid ikke vente for lenge.

Et stort og kraftig lavtrykk styrer det meste av været i Nord-Europa denne uken. Etter en lørdag med mye nedbør, blir det stort sett oppholdsvær i Sør-Norge i dag.

– Det setter så kursen mot England, hvor det svekkes nokså mye. Først mandag snur det igjen og kommer inn over Sør-Norge med mye nedbør over Sør- og Vestlandet, forklarer meteorolog Beathe Tveita ved StormGeo.

De som har sin siste vinterferie-dag søndag, kan vente seg en grei hjemfartsdag – så lenge de ikke utsetter hjemreisen til sent i kveld og natt.

– Mesteparten av den snøen som kom i går, er borte vekk. Det er heller ingen vind å snakke om. Det kommer inn litt nedbør, men det blir ikke før sent i kveld, etter klokken 18, sier vakthavende meteorolog Bente Wahl ved Meteorologisk institutt i Oslo, men legger også til:

– Det blir mer rufsete i natt da det kommer et nytt nedbørsområde som skal passere. Det vil henge igjen litt i Hedmark i morgentimene mandag og det blir litt vind i fjellene.

Ny vinterferie-uke

Kommende uke har disse fylkene vinterferie: Troms, Nordland, Rogaland og Hordaland utenom Voss og Odda, Buskerud og Oppland.

På Vestlandet kan man også vente seg ganske rolige forhold de neste dagene, med enkelte byger som kommer som snø i indre strøk og i fjellene. Meteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk institutt i Bergen sier vinden tar seg opp søndag kveld.

– Det blir økende vind i kveld og natt, som kan øke til sørøstlig sterk kuling i løpet av natten på Vestlandet sør for Stad. I Rogaland og Hordaland minker vinden til en liten kuling, sier Berge til VG.

Det blir en del snø, men lite vind i fjellovergangene, men heller ikke her bør bilistene utsette hjemfarten eller utfarten for lenge.

– Vi kan få snøfokk og mer vind etter hvert som vinden tar seg opp, med en liten kuling i morgen på de sørligste og stiv kuling på de nordligste.

Dekker hele landet

Tveita i StormGeo sier at lavtrykket ikke er spesielt mildt, og vil gi nedbør som snø over 400–600 meter. Men det vil også kunne komme sludd og snø i lavlandet og i ytre strøk.

Når dette gamle stormsenteret har ankommet Sør-Norge, er det sterkt svekket, og ser ut til å bli liggende over hele Sør-Norge fra tirsdag og i dagevis fremover. Selv om det nå ikke er så mye hverken vind eller nedbør igjen i det, preger det været fra Paris til Barentshavet.

– Fra onsdag til fredag kan vi få noen fine dager med østlig vind i Nord-Norge. Også på Østlandet kan dette gi bra vær disse dagene. Men på Vestlandet vil det bety byger og ustabilt vær denne uken, selv om det ikke ser så vindfullt ut eller som om det skal komme veldig mye nedbør, sier Tveita.