Himmelfartshelg med snø i nord og sommervarme på Sør- og Østlandet

Gjør klart for en strålende vårhelg med temperaturer opp mot 24 grader på Sør- og Østlandet!

Det er et høytrykk litt sør i Nordsjøen som lager det flotte været, særlig på Sørlandet og på Østlandet.

De flotteste dagene blir fredag og lørdag, som begge vil by på mye sol og temperaturer over 20 grader.

Ja, på lørdag kan temperaturen flere steder komme opp i 23–24 grader, mener statsmeteorolog Tone Christine Thaule ved Meteorologisk institutt.

Iskaldt i nord

Men kontrastene er store: Helt i nord sørger er lavtrykk i Barentshavet for nordlig vind og nokså vinterlig værtype:

FULL VINTER: Slik så det ut på fylkesvei 890 over Gednje på Varangerhalvøya tirsdag. Det er meldt minusgrader og snøbyger i området. Foto: Statens vegvesen, webcam

– Vi vil se bygevær med nedbør som snø i deler av Finnmark, og denne værtypen vil holde seg fram mot helgen. Temperaturen stiger muligens ørlite til helgen, men ikke høyere enn 3–5 plussgrader, forklarer hun.

Vestlandet, derimot, får litt av hvert vær:

– Her kommer vi vil å se en del pent vær, særlig da fredagen. Men her er det flere værsystemer som skal passere, som vil gi noe nedbør innimellom, men ikke veldig mye.

Våt helg i Midt-Norge

Midt-Norge seg ut til å få en nesten helgrå langhelg, med unntak av første del av fredagen:

– Det er høytrykket i sør som gjør at lavtrykkene nesten alle sammen sikter mot Midt-Norge, og her blir det nokså vått fra fredag ettermiddag og gjennom helgen, sier Thaule.

Værvinneren er altså nok en gang Sør- og Østlandet, som likevel trolig vil få merke noen skyer søndag i forbindelse med et værsystem som kommer inn over Midt-Norge. Dette systemet vil trolig også merkes et godt stykke sørover på Vestlandet i løpet av søndagen.

Hennes kollega Beathe Tveita i StormGeo er i store trekk enig med hennes varsel, med mange flotte dager med tyve pluss østafjells.

Hun gir litt større håp for Troms og Finnmark i helgen:

– Her vil nordavinden og bygene stanse opp i løpet av lørdag, og helgen vil gi noe bedre vær her. Men nedbøren som var over Midt-Norge vil trekke nordover Nordland i løpet av helgen, sier hun.

Hun mener også at det nok blir grått i Midt-Norge, men ikke så veldig mye nedbør. De beste dagene her, er nå før Kristi himmelfartsdag, og fredag og muligens lørdag.