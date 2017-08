Hetebølgen gir mye regn i hele Norge

Meteorologene sier alle deler av landet vil få sin porsjon med regn den kommende uken.

Hetebølgen «Lucifer» herjer i Sør- og Øst-Europa. Så langt har minst fem mennesker mistet livet som følge av varmen i Romania, Italia og Polen.

Den ekstreme hetebølgen fører også til at det danner seg et lavtrykk over Skandinavia. Dette vil føre til regnvær over Norge.

– Alle deler av landet vil få sine porsjoner med regn, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Oslo, John Smits, til VG.

Vått på østlandet



På Østlandet ser det ut til at onsdagen blir en dag som passer godt for å bedrive inne-aktiviteter.

Prognosene for været er så langt noe usikre ettersom Norge ligger i et ustabilt luftrom, men Smits forteller at det «ser ut som det er noe som lager seg til på onsdag».

– Det er variasjoner i prognosene med alt fra nesten ingenting opp til 50 millimeter nedbør, sier Smits.

Men sommeren er ikke helt over ennå. Ifølge Smits er det ikke for sent å få noen soldager på østlandet.



– Deler av torsdag og kanskje fredag kan det se ut til å bli sol på sør- og østlandet. Det er ikke noe stort høytrykk som ligger nærme nok til at vi kan dra nytte av det, men det blir noen soldager her og der, sier meteorolog Smits.

Vestlandet kan få litt sol



På Vestlandet er det ingen grunn til å pakke bort paraply og støvler med det første.

– Det er mye regn i vente, men vi har et lite håp om en dag med finere vær. Det har regnet godt i helgen, og det kommer snart et nytt nedbørområde, sier vakthavende meteorolog Anders Sivle ved værvarslingen i Bergen.

KJENT SYN: I Bergen vil det fortsette å plaske ned. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Et lite lyspunkt er at det er ventet i hvert fall én dag med litt lettere vær til uken. Nøyaktig hvilken dag finværet slår til er fremdeles usikkert.



– Det ser ut som vestlandet kan få en dag med finere vær med temperaturer over 20 grader, lettere skydekke og litt sol. Det er bare at det er et nytt lavtrykk i vente, sier Sivle.

Regn og shortsvær i nord



Det ser heller ikke ut til at Nord-Norge slipper unna regnværet.

– Det er ikke noe voldsomt til godvær, for å si det sånn, sier vakthavende meteorolog Unni Thomsen ved Værvarslinga i Nord-Norge om hvordan været blir den kommende uken.

Hun forteller at det ser ut til å bli regnbyger i store deler av Nord-Norge, men at det kan være noe opphold innimellom.

GRÅTT OG REGN: Befinner du deg i Nord-Norge kan du også vente deg regn den kommende uken. Foto: Lars Åke Andersen , VG



Selv om det blir vått betyr det ikke at det nødvendigvis blir kaldt.

– For Nord-Norge å være er det kanskje ikke så verst temperatur med 15 til 18 grader, så vi har krysset grensen for å kunne bruke shorts, sier Thomsen og ler.

Til helgen kan temperaturene snike seg opp mot 20 grader.



– Det er usikkert, men det er en sjanse for at det kan bli varmere til helgen. Det er fremdeles et lite håp igjen om at det kan bli litt sol, sier hun.

Hun forteller at Longyearbyen er stedet å være om du ønsker å unngå regn.

– På Longyearbyen er det rolige vindforhold, relativt stabilt og lite nedbør.

