Her står bilen bom fast i vannmassene

En vel optimistisk sjåfør måtte gi opp da bilmotoren døde midt ute i den vesle innsjøen under E18. Så kom en ny optimistisk sjåfør – og møtte samme skjebne.

Den underlige hendelsen fant sted i en undergang under E18 ved Grimstad – som det siste døgnet har fått ekstreme regnmengder.

– Det var slik at en bil fikk stans ute i vannet, og sjåføren måtte forlate den. Vi sperret for så vidt av veien, men så kom det en traktor og kjørte ned disse sperringene. Og da sperringene var borte, kom en ny bil og skulle forsøke å ta seg gjennom vannmengdene – men også den ble stående fast, forklarer operasjonsleder Per Kristian Klausen ved Agder politidistrikt.

– Vi har nå Viking redningstjeneste på stedet for å redde begge bilene, forklarer han.

Han forteller om en svært travel dag og kveld, med store utfordringer både knyttet til det voldsomme snøfallet, og til det ekstreme regnværet som har rammer særlig området rundt Grimstad.

Slik så det ut på stedet tidligere i dag:

Vannkaos



Politiet har fått melding om at en båt var i ferd med å synke i Auglandsbukta – og minner båteiere om å sjekke båtene sine på grunn av det veldige regnværet.

Ifølge Meteorologisk institutt falt det over 117 mm på timene fra midnatt til klokken 18 lørdag – målt på Landvika målestasjon like ved Grimstad.

– Nå spruter også kloakken opp av kummene i sentrum av Lillesand. Kommunen er ute og arbeider med dette. Det er nok overtrykk nedi der på grunn av alt regnværet, konkluderer operasjonslederen.

En bil kjørte også av veien ved Søndeled på fylkesvei 418. Alle tre ble kjørt for sjekk på legevakt med mulig nakkesleng.