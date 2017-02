Her er været for resten av vinteren

Tørt, kaldt og snøfattig. Det er hovedsignalet for været de neste seks ukene.

Sør- og Østlandet kan imidlertid vente snø i slutten av februar.

Norge har opplevd den mest snøfattige vinteren siden 1950-tallet - og fortsatt vil vi ha en snøfattig vinter, skal vi tro prognosene fra to av verdens ledende værvarslings-organisasjoner - Det europeiske værsenteret i England, og amerikansk-canadiske Climate Prediction Center - CFS.

Seks ukers varsel

– Den snøfattige vinteren skyldes av det har kommet lite nedbør når det har vært kaldt, og når det har vært mildt, har nedbøren kommet som regn, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.

Han lager langtidsvarsel for kunder i kraftbransjen i Norden og Europa - tidligere gjerne omtalt som månedsvarsel. Nå går imidlertid varslene seks uker fram i tid:

– Årsaken er rett og slett at både Det europeiske værsenteret og de nord-amerikanske kollegene nå leverer varsler for seks uker fram i tid - noe som igjen nok skyldes av deres grunnlagsdata nå har høyere oppløsning enn før.

For første gang vil VG idag gjengi et slikt seksukersvarsel - som altså går helt fram til midten av mars.

– Det spesielle denne gangen er at signalene virker forholdsvis entydige så langt fram i tid, som mot midten av mars, sier Håvik Korneliussen.

ISKALDE BAD: Alt ligger til rette for en senvinter som blir tørr, snøfattig og kald. Her ender i en råk på Raufoss en tidligere vinter. Foto: Geir Olsen , VG

– Hovedsignalet fra 20. februar er en omlegging som består i at lavtrykkene fra vest tar en sørlig bane inn over Kontinentet, mens vi har en høytrykk-preget værtype her i nord. Dette signalet gis både av Det europeiske værsenteret og av CFS,

Snødump i vinterferien

Bare en uke stikker seg ut, nemlig uken fra 20. februar, som også er vinterferieuke for blant annet Sør- og Østlandet. Her er det ventet at de sørlige lavtrykkene svinger inn mot Sør-Norge og kan gi nedbør nettopp her.

– Prognosen sier vind fra sør-øst, og dette er et scenario som, hvis det kommer som snø, kan gi typisk snøkaos på Sør- og Østlandet. Men samtidig kan for eksempel Vestlandet få null nedbør denne uken, sier kraftmeteorologen.

Værtypen som overtar fra 20. februar, beskrives gjerne som «negativ NAO» - NAO står for North Atlantic Oscillation - den nordatlantiske svingningen. Den beskriver en høytrykkssituasjon i nord ved Island, og lavtrykk i sør ved Azorene - vest for Spania. Denne værtypen gir om vinteren gjerne kaldt, tørt vintervær, mens den mer normale situasjonen - altså negativ NAO med lavtrykk ved Island og høytrykk i sør, gjerne gir mildt og fuktig vestavær.

Her er seksukers-varselet hans:

Uke 1 (7. -12. februar): Høytrykksdominert vær i Skandinavia. Tørt. Kaldt i Sør-Norge, men lavtrykk bringer mildere luft til Nord-Norge. Bare 20 prosent av normalnedbør, temperatur under normalen.

Uke 2 (13. - 19. februar): Fortsatt høytrykksdominert, men høytrykket beveger seg sørover, slik at milde vestlige lavtrykk kommer til fra nord og stadig lenger sørover. Tørt vær i det meste av Skandinavia, en del nedbør i Midt- og Nord-Norge. Mildt i nord.

Uke 3 (20. - 26. februar): 65 prosent av prognosene tilsier at lavtrykkene nå legger seg i en sørlig bane. Her antar meteorologen at denne fuktige og milde luften vil bli tatt av østlig vind fra høytrykket i nord - og bli ført mot Sør- og Østlandet, noe som kan gi godt med snø denne uken. Opplegg til snøkaos i vinterferieuken om dette slår til.

Uke 4 (27. februar - 5. mars): 70 prosent av prognosene sier at vi får en tørr uke, og litt kald. Lavtrykkene går mot Kontinentet, men en viss risiko for mer snø inn mot Sør-Norge. Fortsatt negativ NAO.

Uke 5 (6. - 12. mars): Sterkt tørt signal for Skandinavia - 80 prosent av prognosene tilsier tørr uke. Også 60 prosent sannsynlighet for kjølig uke, inntil tre grader under normalen.

Uke 6 (13. - 19. mars): Hovedsignalet er ny tørr uke, og en ny kald uke. Antydninger om at disse kalde og tørre prognosene kan ha sammenheng med en større omlegging av de store værsystemene mot fortsatt flere uker uten klassisk mildt vestavær - men i stedet fortsatt en østlig værtype med tørt og kaldt vær.