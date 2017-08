Her blir det sommervær i helgen

Det meldes om oppholdsvær i store deler av landet til helgen.

Førstkommende helg er det lov å håpe på sol og opphold i store deler av landet, og i enkelte områder vil det nærme seg sommertemperaturer.

Men det store usikkerhetsmomentet er hvordan det kommer til å se ut neste uke?

På Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge er helgeværet noe sprikende, men også her kan man håpe på sol og oppholdsvær.

– På Vestlandet vil oppholdsværet komme lørdag, og det kan tidvis bli solfylt. Søndagen blir den beste, men den vil ikke bli like varm som i sør. Været i Trøndelag vil gjenspeile noe av det vi ser på Vestlandet, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Ida Fossli.

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

Prognosene for Nord-Norge melder om regn fredag og lørdag, men at det vil bli et opphold søndag – med noe skydekke.

– I helgen kan det fort bli sommervær på Østlandet, og opp mot 20 grader. Oppholdsværet vil holde seg ut over helgen, og temperaturene vil stige. Spesielt mot slutten av helgen vil det bli bra.

Lest? Frustrert komiker ville gi bort Vestlandet på Finn

Usikker uke i vente



Meteorologenes spådommer for neste uke er ikke fullt så sikre.

Et høytrykk vil bygge seg opp over Skandinavia i løpet av helgen, men et lavtrykk som lurer over Island truer med å komme inn og gi regnbyger.

Ifølge Meteorologisk institutt kjemper deres værmodeller en innbitt kamp mot hverandre om å spå hva som vil komme neste uke.

– Modellene våre er litt uenige, og det spriker en god del.

Selv om prognosen er svært usikker, ser det ut til at ukestarten vil bære preg av opphold i store deler av landet.

– Sør-Norge vil trolig få en bra start i løpet av neste uke, og i går viste modellene at Nord-Norge, Vestlandet og Trøndelag også ville få oppholdsvær neste uke – men nå har de snudd. Det meldes om regn i starten av neste uke særlig på nordvestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.

Meteorolog Fossli sier at det modellene er så splittet i synet at utfallet til uke nesten kan bli hva som helst.

– Det er lov å håpe på finvær, men det skal lite til for at lavrtrykket kommer inn og ødelegger stemningen.