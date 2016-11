Her blir det snøkaos i helgen

Meteorologene har sendt ut OBS-varsel for hele Sør- og Østlandet, unntatt Hedmark. Men de store snømengdene begynner først å falle utpå kvelden fredag.

Men fra lørdag morgen vil det etter all sannsynlighet herske vanskelige kjøreforhold og unntakstilstand på mange veier over store deler av Østlandet. Det er ventet inntil 50 cm i løpet av helgen, og det meste vil falle lørdag. Over det meste av Østlandet vil det falle minst 15 centimeter, viser beregningene.

Iskald luft fra øst

– Snø på veiene er en utfordring selv om ikke mengdene er veldig store, men det store snøfallet setter først inn om kvelden fredag, og fortsetter gjennom lørdagen, sier Thyness.

– Situasjonen er at vi får inn et lavtrykk vestfra, men i stedet for at dette gir regn og mildvær hos oss, parkerer lavtrykket over Skagerrak og sender mildværet inn over Kontinentet. Dermed dras iskald luft østfra inn over Østlandet og Sørlandet, forklarer statsmeteorolog Vibecke Thynes til VG.

– Og slik står altså lavtrykket og surrer på samme stedet inntil søndag. Og legger igjen mye snø særlig på Østlandet.

– Men er ikke dette uvanlig i november? Vi hadde også en høyst spesiell oktober med et rekordkraftig høytrykk?

– Jo, dette er uvanlig. Det har vært en uvanlig høst og i det hele tatt et uvanlig år. Det kan virke som om været kiler seg fast – at vi ikke får de hyppige variasjonene vi er vant til å få med vekslende værtyper, sier hun.

Sludd i sør



Hennes kollega Roar Teigen i StormGeo har sett på snøfallet, og bekrefter det store snøfallet lørdag:

– Det normale er beregne at en millimeter nedbør gir en centimeter snø. Men slik det ser ut nå, vil snøen på Sørlandet falle som sludd eller regn i lavlandet, slik at vi gjerne må litt inn i landet for å komme opp i 35 cm snø lørdag.

Vest for Oslofjorden vil det komme en del sludd, sier han.

– Dermed kan de 50 cm som modellen viser her, kanskje vil utgjøre bare 20–30 cm snø. Men fra Oslo og nordover vil det stort sett falle snø, og her vil det utgjøre om lag 20–30 cm, sier han.

Været kiler seg



Kollega Thyness kan fortelle at alt tyder på at snøen som nå legger seg, kan bli liggende:

– Alt tyder på at neste uke blir kald, og månedsvarslene gir også klare signaler om at hele november kan bli kjølig, påpeker hun.

BLÅTT BETYR SNØ! Slik kommer snøen til å falle i helgen, i følge prognosene. Mørk blå felt betyr inntil 40 cm snø - det meste vil falle lørdag. Graf: Meteorologisk institutt

– Sannsynligvis vil det være mulig å stå på ski i fjellområdene, og kanskje Østmarka, opplyser Storm-meteorolog Cecilie Villanger.

– I Drammen viser prognosene at det vil være en god del snø. Først sent på søndag vil det gi seg, sier hun.

Det samme gjelder områdene litt lenger nord mot Gjøvik, der snømengden vil øke gradvis fra 10 cm til 30 cm gjennom helgen.