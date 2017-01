Helseskadelig luft flere steder i landet

I tillegg til Oslo er det også målt helseskadelig luftforurensing i Bergen og Stavanger. Men ifølge meteorologen vil den forurensende luften forsvinne raskere på Vestlandet enn på Østlandet.

Oslo er ikke det eneste stedet i landet med helsefarlig luftforurensing. Ifølge hjemmesiden til Norsk Institutt for Luftforskning lyste det søndag kveld også rødt i Bergen og Stavanger, i tillegg til Moss, Fredrikstad og Hamar. Målingene varierer litt utifra tidspunkt, men disse byene lyste alle rødt rundt klokken 21.00 i kveld.

Tidligere i kveld ble det kjent at det blir forbudt å kjøre dieselbiler på kommunale veier i Oslo på på grunn av akutt helsefarlig luftforurensning.

Ifølge Bergensavisen er det også målt helsefarlige nivåer av svevestøv på Danmarks plass og ved målestasjonen ved rådhuset i Bergen sentrum.

– Hovedgrunnen til den helseskadelige luften er forurensing, og situasjonen er derfor verst i Oslo og i byene. Men været er også en utslagsgivende faktor, sier vakthavende meteorolog Aurora Stenmark ved Meteorologisk institutt til VG.

Luften samler utslipp



Hun forklarer at et høytrykk østafjells gir kaldt og klart vær på Østlandet, med lave temperaturer på nettene.

– Da oppstår det en situasjon vi kaller inversjon. Når det er kaldt på bakken, men varmere lenger oppe, blir luften stillestående. Når luften ikke får beveget seg, samler den utslipp, som forurensing fra eksos og partikler fra vedfyring.

FORBUD: Fra og med tirsdag blir det forbudt å kjøre dieselbiler visse steder i Oslo på grunn av helseskadelig luftkvalitet. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

På Østlandet vil det kalde været vare til ut på dagen tirsdag.

– Men har det først laget seg et «basseng» av forurenset kaldluft, tar det tid før det forsvinner, og man får vasket luften ren. Så selv om det blir mildere utpå dagen tirsdag, vil det nok ikke komme en luftutskifting før på fredag, sier Stenmark.

Ifølge meteorologen tar det lenger tid før luften stiger i bykjernen enn områdene rundt.

– Luften vil nok stige raskere på Tryvann enn i Oslo sentrum, der det vil ta tid, sier hun.

Positivt med regn i Bergen



– På Vestlandet blir det en annen værsituasjon enn på Østlandet. I Bergen kommer det mer vind, som gjør at forurensingen raskere blir luftet ut. I tillegg kommer det nedbør natt til tirsdag, som også er med på å vaske luften ren, sier Stenmark.

Den helsefarlige luften vil imidlertid ligge litt lenger i Stavanger enn i Bergen, der det nok ikke bli bedring i luftkvaliteten før ut på dagen tirsdag.

I Moss er det meldt sørøstlig vind, noe som gjør at luften raskere vil bedres enn i Oslo. Stenmark anslår at luftkvaliteten der også vil bedres allerede tirsdag.

Kan føre til alvorlige helseskader



– Det er mange som nå kjenner luftforurensingen på kroppen. Hovedsakelig påvirker luftforurensingen de som har lungesykdom fra før, og særlig dem med astma, sier konstituert seksjonsoverlege ved Lungeavdelingen på Haukeland sykehus Marianne Aanerud til VG.

– Ifølge Astma og allergiforbundet har 20 prosent av norske tiåringer og åtte prosent av den voksne befolkningen astma. Forurensingen påvirker også de med kols og hjertesykdom. Den dårlige luften kan gi økte hendelser i hjerte- og karsystemet, som slag, hjerteforstyrrelser og hjerteinfarkt.

GIR RÅD: Konstituert seksjonsoverlege ved Lungeavdelingen på Haukeland sykehus Marianne Aanerud. Foto: PRIVAT

Det er også funnet sammenheng mellom innånding av forurenset luft og for tidlig fødsel, sier overlegen.

Hun forklarer at lungene har en enormt stor flate, like stor som en tennisbane.

– Når vi puster inn svært forurenset luft oppstår det en betennelsestilstand i lungene, som påvirker resten av kroppen gjennom utskilling av singnalstoffer.

– Ifølge WHOs tall dør det syv millioner mennesker i året på verdensbasis på grunn av luftforurensing. Norske studier viser at generell dødelighet øker når luften er sterkt forurenset, som nå, sier hun.

Her er overlegens råd



Overlegen har klare råd til hvordan man kan redusere inntaket av den helseskadelige luften.

– Ikke gå i de mest trafikkerte gatene, men bruk heller bakgatene. Det lette svevestøvet svever langt, men ikke det tunge. Jo lenger borte du er fra bileksosen, jo bedre er det, sier hun.

I tillegg er det ifølge overlegen lurt å senke farten når du går.

– Setter du ned hastigheten, puster du mindre. Bruker du vanligvis å jogge til jobb ville jeg droppet det til forurensingsnivået går ned. Har du et enormt behov for å jogge bør du jogge sent på kvelden, når luften er på sitt beste.

Det er farligere for barn å være ute enn for voksne.

– Barn er mer sårbare fordi de har lunger som vokser, og de er derfor mer utsatt for skadevirkninger av forurensingsgifter og sigarettrøyk. Barn har et høyere oksygenopptak per kilo, noe som gjør at de puster raskere, og får i seg mer forurenset luft. I tillegg har barn dårligere forsvarsmekanismer i kroppen enn voksne, og er mer ute og løper og leker.

– Vi bør absolutt tenke på barna når luften er helsefarlig, samtidig som vi ikke må glemme helsegevinsten av å være i fysisk aktivitet, sier Aanerud.