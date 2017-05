Helgeværet: Solkrem i sør, snø i nord

Værprognosene i Finnmark er godt nytt. For alle som liker å stå på ski, forteller meteorolog Matilda Hallerstig.

Hagearbeideren bak kameraet ønsker ikke å stå frem med navn, men har gitt VG tillatelse til å gjengi bildet, som ble tatt torsdag 25. mai i Vadsø.

Bildet ble lagt ut på sosiale medier med kommentaren «Jeg fikk nu gjort litt hagearbeid i dag.»

– Dessverre er mai kanskje den verste måneden i Finnmark. Jeg hadde mye heller tatt en måned til med mørketid enn dette, sier fotografen til VG.

Hun understreker at hun ikke egentlig er veldig værsyk.

– Men man må bare bruke humor og få det ut noen ganger.

Kjølig også til helgen



Og humøret skal få kjørt seg også gjennom helgen, skal vi tro vakthavende meteorolog Matilda Hallerstig ved Meteorologisk institutt, region nord.

– Det ser ut som det blir kjølig også i helgen i Nord-Norge, med cirka 2-6 grader avhengig av hvor man befinner seg. Nordland får det varmere, og det blir varmest sør på Helgelandskysten med opp mot 10 grader, sier Hallerstig.

Langs kysten lenger nord, via Tromsø og langs Finnmark er det snarere snakk om to grader.

– I høyden blir det kjøligere, og på fjellet snakker vi nok minusgrader, sier hun.

«Opptur» søndag



Men mot søndag skjer det ting!

– Da kommer det et lavtrykk fra sør over Nordland, med en varmfront. Det gir mye regn og tar med seg mildere luft. Da blir det annerledes ... iallfall i Nordland.

Varmfronten tar også med seg nedbørsbyger, med 30-50 millimeter i løpet av søndagen, forteller hun.

– Er det noe sommer i sikte, da?

– Nja, jeg kan ikke se noe som lover om sommer. Temperaturen stiger mot slutten av neste uke, men da blir prognosene også mer usikre. Det er ikke noe knallvær, sier meteorologen, og legger til:

– Det er godt nytt for de som liker å stå på ski.

Våre lesere i nord tåler kanskje et gjensyn med dette:

Foto: Privat

Varmere i sør – som normalt

– Det blir veldig mye fint vær sør for Trondheimsfjorden, med høye temperaturer spesielt østafjells. Det er ventet opp mot 30 grader i Buskerud og Telemark, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt.

Også på Vestlandet sør for Stad ligger det an til mye pent, selv om det ikke blir riktig like varmt.

– Det blir godt over 20 der også, i alle fall litt i indre strøk.

I Møre og Romsdal vil det være litt mer skyer først på dagen, opplyser Moxnes, men det vil fortsatt være ganske fint.

– I Trøndelag går det et skille omtrent i Trondheimsfjorden. Det er opphold i sør og regn og yr nord for fjorden, men man må nok lengst sør i Sør-Trøndelag for å få ordentlig med sol.

Søndag kommer det som nevnt et lavtrykk som gir litt regn de fleste steder, og litt lavere temperaturer. På det varmeste kan man vente omtrent 15 grader, altså en halvering fra lørdagen. Og i nord?

– Det blir mye nedbør i Nordland, og temperaturene blir litt lavere. Det er ikke sikkert de kommer over ti grader i Nordland. Troms vil få en del regn og snø, det er ganske lav snøgrense. Så blir det litt lettere utover søndagen både i Nordland og Troms. For Finnmarks del er det lettere, men med mulighet for spredte byger, regn eller sludd. Ellers stort sett oppholdsvær og også litt sol, sier Moxnes.