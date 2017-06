Grå og våt start på sommerferien i Sør-Norge – bedre i nord

Alt tyder på at Sør-Norge får et par fine sommerdager i neste uke, men så er det slutt. Starten på sommerferien ser helst grå ut i sør, mens det ser noe bedre ut i nord.

– Prognosene er usikre, sier Meteorologisk institutt.

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

– Varslene vingler en god del, sier den private konkurrenten StormGeo.

Sesongvarsel: Ingen varsler varm norsk sommer

Nye våte varsler

Faktisk så det ut til å skinne opp til strålende sommervær i Sør-Norge fra tirsdag av i neste uke, men akk: Den nye prognosen fra Det europeiske værsenteret i England har endret planene for et nokså kraftig tordenvær som kommer inn over Kontinentet mandag – tirsdag:

– Det så ut til å komme inn over Nord-Spania og Frankrike, men nå kommer det inn i en mer nordlig bane, og England, Frankrike og Tyskland, forklarer meteorolog Stig Arild Fagerli i StormGeo.

Fikk du med deg: Drømmehelg – 19 grader i vannet

Oops! Det skal blåse fra frisk bris til liten kuling på kysten fra Vestlandet og rundt Sørlandet til Ytre Oslofjord St. Hansaften. Her kan du se hvor mye det blåser hos deg!

Tjenesten er levert av Earth Nullschool.

Og mens dette uværet i tidligere prognoser ble stanset i Skagerrak, kanskje bare berørte Sør- og Østlandet noe, ser det nå ut til å komme solid inn over hele Sør-Norge og dominere været fra torsdag av.

– Og det kan være ganske vått, sier statsmeteorolog Ida Fossli ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

Så du denne: Norske forskere vil lage supervarsel

Ingen regnrekord

En trøst for bergenserne er at de kanskje slipper regn tirsdag og muligens onsdag, og at Bergen således ikke får sette rekord med en hel juni-måned i strekk med regn hver dag.

Fikk du med deg: Regn vær dag i juni i Bergen

Derimot ser det betydelig bedre for Nord-Norge ut over i neste uke, fordi denne værtypen gjerne gir østlig vind og dermed tørt vær. Dermed kan for eksempel både Nordland og Troms nå temperaturer over 15 pluss ut over i neste uke, sier Fossli.

Sankthans-været: Slik blir været hos deg

StormGeo leverer også månedsprognoser for kraftbransjen – og anslår både nedbør og temperatur for Skandinavia så vel som for Kontinentet.

– Det store bildet er at det ser grått ut, uke etter uke, med lavtrykksaktivitet inn mot Skandinavia. I beste fall er prognosene usikre, det vil si at vi kan få høytrykk innimellom, sier Stig Arild Fagerli.

Her er hans månedsvarsel:

Uke 1 (26. juni-2. juli): En høytrykksrygg passerer over Skandinavia midt i uken og gir pent vær, eller dominerer lavtrykk-aktivitet. Bedre i nord. Europa: Nokså vått over Frankrike, Tyskland og Danmark tidlig i uken.

Uke 2 (3. juli-9. juli): Kjølig signal for Skandinavia, litt over normal nedbør i sør, mindre i nord. Europa: Også vått over vestlige del av Kontinentet. Solid varmesignal sør for Alpene og østover.

Alternativ: 10 prosent sjanse for stabilt høytrykk over Skandinavia

Uke 3 (10. – 16. juli): Svakere signaler enn i uke 2, men fortsatt dominerer lavtrykk i nord og høytrykk i sør, med vått vær i Skandinavia som resultat. Fortsatt kaldt signal i nord.

Alternativ: 10 prosent sannsynlighet for stabilt høytrykk over Norge.

Uke 4 (17.- 23. juli): Litt tørrere signaler for Skandinavia, men usikkerheten er stor. Sannsynligheten for høytrykk øker til 20–30 prosent. Amerikanske Climate Prediction Center gir også tørrere signaler for denne uken.